نصرة الحربي تحذر شخصية مشهورة : المملكة خط أحمر - صحيفة صدى الالكترونية

الثلاثاء 29
أغسطس
ههههههههههههههههه
اشغلتينا خلاص عرفنا انك تحبين التصوير ،
صرصور رتبة طيار احتمال تفقدين الوعي عند مقابلته
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
هذي شكلها استهلكت ثلاث درازن اقلام حمر لتخط ماذكرت . . !
الا تهبين وتخسين وتعقبين ، تدافعين عمن ذكرتي يالرويبضه . . ما بقا الا انتي
ورى ماتشوفين لبسك وشكلك وسحنتك والفاظك حين بث سنابك عساك ماتبثين . . ؟
اول من يجب ان يعرف ان حكامنا وشيوخنا الافاظل خط احمر هو انتي يالفويسقه
نحن لايشرفنا ان تتحدثي عنا ، بل وذلك يبعث فينا الخجل !
ليتهم رقدوا يا بنت الحربي المزيف
تستري وتحجبي بعدين تكلمي
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محمد[ عدد التعليقات: 1973 ] نشر منذ 17 ساعة
ههههههههههههههههه
اشغلتينا خلاص عرفنا انك تحبين التصوير ،
صرصور رتبة طيار احتمال تفقدين الوعي عند مقابلته
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17209 ] نشر منذ 15 ساعة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه
نهار السلام[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 14 ساعة
هذي شكلها استهلكت ثلاث درازن اقلام حمر لتخط ماذكرت . . !
الا تهبين وتخسين وتعقبين ، تدافعين عمن ذكرتي يالرويبضه . . ما بقا الا انتي
ورى ماتشوفين لبسك وشكلك وسحنتك والفاظك حين بث سنابك عساك ماتبثين . . ؟
اول من يجب ان يعرف ان حكامنا وشيوخنا الافاظل خط احمر هو انتي يالفويسقه
نحن لايشرفنا ان تتحدثي عنا ، بل وذلك يبعث فينا الخجل !
الغامدي جدة[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 7 ساعات
ليتهم رقدوا يا بنت الحربي المزيف
الدسك22[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 25 دقيقة
تستري وتحجبي بعدين تكلمي