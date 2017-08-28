 نصرة الحربي تحذر شخصية مشهورة : المملكة خط أحمر - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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نصرة الحربي تحذر شخصية مشهورة : المملكة خط أحمر




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1973 ] نشر منذ 17 ساعة

ههههههههههههههههه
اشغلتينا خلاص عرفنا انك تحبين التصوير ،
صرصور رتبة طيار احتمال تفقدين الوعي عند مقابلته

[ عدد التعليقات: 17209 ] نشر منذ 15 ساعة

هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 573 ] نشر منذ 14 ساعة

هذي شكلها استهلكت ثلاث درازن اقلام حمر لتخط ماذكرت . . !
الا تهبين وتخسين وتعقبين ، تدافعين عمن ذكرتي يالرويبضه . . ما بقا الا انتي
ورى ماتشوفين لبسك وشكلك وسحنتك والفاظك حين بث سنابك عساك ماتبثين . . ؟
اول من يجب ان يعرف ان حكامنا وشيوخنا الافاظل خط احمر هو انتي يالفويسقه
نحن لايشرفنا ان تتحدثي عنا ، بل وذلك يبعث فينا الخجل !

[ عدد التعليقات: 179 ] نشر منذ 7 ساعات

ليتهم رقدوا يا بنت الحربي المزيف

[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 25 دقيقة

تستري وتحجبي بعدين تكلمي

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