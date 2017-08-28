بالصور.. " تميم " يمنح طفل حمد العطية رتبة لواء عسكري - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. ” تميم ” يمنح طفل حمد العطية رتبة لواء عسكري
على خطى مليشيا الحوثي، منح أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثانى، الطفل نجل الإرهابي حمد بن خليفة العطية رتبة لواء ركن بالحرس الأميري.
وكان حمد بن خليفة العطية المستشار الخاص للأمير الشاب الذى تم تعيينه بقرار أمير صادر فى يونيو 2013 ويعد أحد راسمى السياسات الخارجية لدول قطر وعلاقتها بدول مجلس التعاون الخليجى.
وتسبب حمد العطيه فى أزمة كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجى وقطر فى عام 2013 ما دفع دول الخليج لمطالبة الدوحة بالتوقيع على اتفاق يلزمها بعدم التدخل فى شؤون دول مجلس التعاون ووقف الدوحة لحملاتها الإعلامية ضد السعودية والإمارات والبحرين والكويت.
مغرد[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة
ياناس قطر مهزله
مغرد[ عدد التعليقات: 432 ] نشر منذ 1 ساعة
ياناس قطر مهزله
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33068 ] نشر منذ 1 ساعة
ان شاء الله يحطه امير بداله ,, ماهي إمارة كل من ايده إله ,,
,, القرضاوي يحكم بشاره يحكم موزه تحكم ( العزبه ) يحكم ابن جاسم يحكم الثور الادرع يحكم ,, الكل يحكم ,,
,, ويش معنى هاالوغد مايحكم ؟؟
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 614 ] نشر منذ 1 ساعة
عقبال ما يعلق مشير هو مستشارة الدلخ في المنفى
Zezu[ عدد التعليقات: 265 ] نشر منذ 1 ساعة
والله قطر صارت مهزلة ومبزره كمان.
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 56 دقيقة
مزرعتهم وأهم أحرار فيها
محمد[ عدد التعليقات: 1973 ] نشر منذ 43 دقيقة
قطر مثل روضة الاطفال
فبركة[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 15 دقيقة
ياجماعة الخير البطاقة العسكرية مفبركة بوضوح
الكلام شوي ويخرج من اطار البطاقة
فوتوشوب مبتدئين
انتبهو من الانجراف وراء الزيف الاعلامي