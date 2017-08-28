بالصور.. " تميم " يمنح طفل حمد العطية رتبة لواء عسكري - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الضوي(صدى):

على خطى مليشيا الحوثي، منح أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثانى، الطفل نجل الإرهابي حمد بن خليفة العطية رتبة لواء ركن بالحرس الأميري.

وكان حمد بن خليفة العطية المستشار الخاص للأمير الشاب الذى تم تعيينه بقرار أمير صادر فى يونيو 2013 ويعد أحد راسمى السياسات الخارجية لدول قطر وعلاقتها بدول مجلس التعاون الخليجى.

وتسبب حمد العطيه فى أزمة كبيرة بين دول مجلس التعاون الخليجى وقطر فى عام 2013 ما دفع دول الخليج لمطالبة الدوحة بالتوقيع على اتفاق يلزمها بعدم التدخل فى شؤون دول مجلس التعاون ووقف الدوحة لحملاتها الإعلامية ضد السعودية والإمارات والبحرين والكويت.