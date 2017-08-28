 الشباب يوقع مخالصة مالية مع " الاسطاء " - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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الشباب يوقع مخالصة مالية مع ” الاسطاء “

الشباب يوقع مخالصة مالية مع ” الاسطاء “
نواف السالم(صدى):

وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب عبدالله الاسطاء حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل ” تويتر ” اليوم الاثنين.

وقدمت إدارة نادي الشباب الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 7 ساعات

تخبط إداري وفني.

[ عدد التعليقات: 1973 ] نشر منذ 7 ساعات

المفروض من زمان الاعب انتهي من السنه الماضيه خلاص شبع ويبي يريح

[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 7 ساعات

نادي الشباب ماشي صح جالس يصرف اللاعبين القدامى ويصعد أجيال جديدة خطوه موفقه من الإدارة والمدرب..
واتمنى يرجع الليث بطل كما كان
بس لازم الصبر الصبر.

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