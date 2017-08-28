الشباب يوقع مخالصة مالية مع " الاسطاء " - صحيفة صدى الالكترونية

نواف السالم(صدى):

وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب عبدالله الاسطاء حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل ” تويتر ” اليوم الاثنين.

وقدمت إدارة نادي الشباب الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.