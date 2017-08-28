الشباب يوقع مخالصة مالية مع " الاسطاء " - صحيفة صدى الالكترونية

الشباب يوقع مخالصة مالية مع ” الاسطاء “
وقعت إدارة نادي الشباب مخالصة مالية مع اللاعب عبدالله الاسطاء حسبما أعلن المركز الإعلامي بنادي الشباب عبر الحساب الرسمي للنادي بموقع التواصل ” تويتر ” اليوم الاثنين.
وقدمت إدارة نادي الشباب الشكر للاعب على الفترة التي قضاها مع الفريق.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 403 ] نشر منذ 7 ساعات
تخبط إداري وفني.
محمد[ عدد التعليقات: 1973 ] نشر منذ 7 ساعات
المفروض من زمان الاعب انتهي من السنه الماضيه خلاص شبع ويبي يريح
ابن مكه..[ عدد التعليقات: 374 ] نشر منذ 7 ساعات
نادي الشباب ماشي صح جالس يصرف اللاعبين القدامى ويصعد أجيال جديدة خطوه موفقه من الإدارة والمدرب..
واتمنى يرجع الليث بطل كما كان
بس لازم الصبر الصبر.
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 110 ] نشر منذ 48 دقيقة
فنان الاسطى