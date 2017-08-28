الإفراط في استهلاك الملح يزيد مخاطر فشل وظائف القلب - صحيفة صدى الالكترونية

الإفراط في استهلاك الملح يزيد مخاطر فشل وظائف القلب
حذرت دراسة فنلندية من الإفراط في استهلاك الملح، لما له من تأثير سلبى فى مضاعفة مخاطر فشل وظائف القلب.
عكف علماء فنلنديون بجامعة هلسنكي على تتبع أكثر من 4 آلاف بالغ، ومقارنة عاداتهم الغذائية بما يعانوه من مشاكل فى القلب، ووجدوا أن الذين يستهلكون الملح بمعدلات مرتفعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 110% لتطوير قصور القلب (أحد العوامل المرضية الرئيسية المميتة في بريطانيا)، وربط البحث منذ فترة طويلة الملح إلى ارتفاع ضغط الدم.
وأظهرت الدراسة أن الملح يلحق أضرارا جسيمة بالقلب، مع الأخذ فى الاعتبار ضغط الدم المرتفع، كما تتبع الباحثون 4 آلاف و630 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاما لمتوسط 12 عاما.
قال الباحث الرئيسي البروفيسور بيكا جوسيلاتي، من المعهد الوطني للصحة والرعاية في هلسنكي: ” القلب لا يحب الملح. ارتفاع استهلاك الملح يزيد بشكل ملحوظ من خطر فشل القلب.. هذه الزيادة المرتبطة بالملوحة في خطر فشل القلب كانت مستقلة عن ضغط الدم، فيما يعد فشل القلب هو السبب الرئيسي لدخول في المستشفيات بين المتقاعدين وكبار السن ” .
ويعاني أكثر من نصف مليون شخص فى المملكة المتحدة من قصور فى وظائف القلب، ويعاني القلب من أجل ضخ كميات الدم اللازمة للجسم بصورة طبيعية وسليمة، حيث يلقي حوالي نصف المرضي حتفه في غضون خمس سنوات من الإصابة بالمرض.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 4 ساعات
انا احب الاكل مالح شوي
والسلطات لازم مالحه شوي 😋😋
وكل طبخي هيك
والناس تشوفه مالح وبس ينقدوني 👈وانا لااااا اشوفه عادي 🤔
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9289 ] نشر منذ 4 ساعات
عاد احنا نحب الموالح والحوامض بزيادهه ..
لو مشينا ع دراساتكم وخرابيطكم م اكلنا ششي 👌😜
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 4 ساعات
لما تمخطرت 👈في شوارع عمو قوقل حصلت هالمقال
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.الناس تتباين ردات فعلها من ناحية 👈الطعم الحالي والمالح والمر
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.قيل ان هذا يرجع لتركيز 👈حبيبات التذوق في اللسان 😊
شكل حبيباتي قليله لذلك لا اشعر بتركيز الملح 🤔🤔
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 2 ساعتين
دراسه امريكيه. المانيه. فلنديه نيجيريه ومدري ايش بعد. اقول والله ما عندكم سالفه الموت حاصل حاصل
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4018 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماحبه زايد مره معتدل لاهو بزايد ولا ناقص😊امول شفت عيدانك انتي واليبانين الليله وتذكرتك قسم😂😂😊
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 1 ساعة
قحطانيه الله يذكرك بالخير والسعاده من عنده 😊😊
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.تدرين ياقحطانيه وصلني خبر سيئ الان 😓؟؟؟
هذا اني بس قلت سأزور اليابان
مر صاروخ كوريا واخترق اجوائهم من الدب الكوري قبل شوي الخبر طلع بالمواقع اليابانيه😓😭😭
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.اظن لو اقطع التذكره بتقوم الحرب 😭😭😭
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هذي التراحيب هلت قبل يوم الوصول
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4018 ] نشر منذ 1 ساعة
وياك امول❤ هههههه افزعي لهم ياخيتي😂😊اجل خليك هنا احسن وانا بشتري لك عيدان وارسلها لك والا ادور لك من الحطب حق النار😂😊😂ههههه
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 55 دقيقة
الله يستر بس 😓
برق[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 44 دقيقة
يقولون ان اللي يحب الملح زايد بالطعام له مدلول عند العرب
بس ماودي اقوله 😉😉😉😉😉😉
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 34 دقيقة
😮😮😮😮😮😮
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 33 دقيقة
🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨عسى مو شين المدلول
Asma_alasiri 👑[ عدد التعليقات: 9289 ] نشر منذ 22 دقيقة
اكيد شين ذا مايجي من وراه الخير 😂😂😂😂😂..