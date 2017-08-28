الإفراط في استهلاك الملح يزيد مخاطر فشل وظائف القلب - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

حذرت دراسة فنلندية من الإفراط في استهلاك الملح، لما له من تأثير سلبى فى مضاعفة مخاطر فشل وظائف القلب.

عكف علماء فنلنديون بجامعة هلسنكي على تتبع أكثر من 4 آلاف بالغ، ومقارنة عاداتهم الغذائية بما يعانوه من مشاكل فى القلب، ووجدوا أن الذين يستهلكون الملح بمعدلات مرتفعة كانوا أكثر عرضة بنسبة 110% لتطوير قصور القلب (أحد العوامل المرضية الرئيسية المميتة في بريطانيا)، وربط البحث منذ فترة طويلة الملح إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأظهرت الدراسة أن الملح يلحق أضرارا جسيمة بالقلب، مع الأخذ فى الاعتبار ضغط الدم المرتفع، كما تتبع الباحثون 4 آلاف و630 من البالغين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عاما لمتوسط 12 عاما.

قال الباحث الرئيسي البروفيسور بيكا جوسيلاتي، من المعهد الوطني للصحة والرعاية في هلسنكي: ” القلب لا يحب الملح. ارتفاع استهلاك الملح يزيد بشكل ملحوظ من خطر فشل القلب.. هذه الزيادة المرتبطة بالملوحة في خطر فشل القلب كانت مستقلة عن ضغط الدم، فيما يعد فشل القلب هو السبب الرئيسي لدخول في المستشفيات بين المتقاعدين وكبار السن ” .

ويعاني أكثر من نصف مليون شخص فى المملكة المتحدة من قصور فى وظائف القلب، ويعاني القلب من أجل ضخ كميات الدم اللازمة للجسم بصورة طبيعية وسليمة، حيث يلقي حوالي نصف المرضي حتفه في غضون خمس سنوات من الإصابة بالمرض.