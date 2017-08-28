قوات أمن المنشآت تنفذ حملة " صحتك أمننا " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

نظمت قوات أمن المنشآت ممثلة بإدارة الخدمات الطبية بالتعاون مع برنامج مستشفى قوى الأمن بمنطقة مكة المكرمة حملة توعوية تثقيفية بعنوان ” صحتك أمننا4 ” ، لتعريف منسوبي القوات المشاركين في مهمة حج هذا العام بأهمية التعليمات الصحية وطرق الوقاية من الأمراض المعدية التي تنتشر في التجمعات البشرية.

واشتملت الحملة على خمسة محاور هي: طرق الوقاية من أمراض الصيف , التعليمات الصحية في الحج ،أهمية تطهير اليدين لتجنب الكثير من الأمراض ،طرق الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي ،طرق الوقاية من أمراض الجهاز الهضمي.

وثمن مساعد قائد القوات للشؤون الإدارية اللواء منصور بن عبدالله الشدي،الدور الذي يقوم به برنامج مستشفى قوى الأمن بمنطقة مكة المكرمة نحو تقديم الخدمات الطبية اللازمة لرجال الأمن وقاصدي بيت الله الحرام .