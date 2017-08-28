بالصور.. الفريق القحطاني يطلع على خطة قوة أمن المنشآت بالحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قام مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني يرافقه قائد قوات أمن الحج الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي مساء اليوم الإثنين بزيارة لمقر قوة أمن المنشآت بمشعر منى.

واطلع خلال الزيارة على الخطة العامة لقوة أمن المنشآت لإدارة وتنظيم حركة الحشود والمشاة لمحطات القطار بالمشاعر المقدسة، وشهد الفرضية التي نفذتها القوة لتعطل قطار بالمحطة رقم ” 2 ” بمشعر منى.

واستمع خلال الجولة لشرح مفصل من قائد أمن المنشآت اللواء سعد بن حسن الجابري عن عمل قوة أمن المنشآت بالحج والمهمة الموكلة إليها ضمن مختلف الجهات الأمنية المشاركة موسم حج العام الحالي , المتمثلة في تنظيم لآلية الدخول بكل يسر وسهولة من خارج محطات القطار إلى مداخل محطات القطار, وفرز المستهدفين بالنقل من خلال التذاكر المخصصة لكل محطة ومنع الافتراش داخل المحطات, والمحافظة على تنظيم دخل الحجيج من خلال السلالم والمصاعد المؤدية للمحطات والسيطرة على تنظيم نقل الأمتعة وأثناء حركة المشاة, واتخاذ الإجراءات الفورية لمنع حدوث ما يهدد سلامة الحجاج وغيرها من المهام التي تقع في إطار عمل قوة أمن المنشآت, مؤكداً جاهزية القوة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع مختلف الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة.

وبين أن تنفيذ الخطة العامة لمهام قوة أمن المنشآت بالمشاعر وفرضية تعطل القطار التي نفذتها القوة تأتي تأكيداً على حرصها على تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرم, التي ضمن الجهود التي تقوم بها مختلف الجهات العاملة بالحج انفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ,سائلاً الله تعالى أن يوفق الحجيج لتأدية مناسك حجهم بكل يسر وسهولة , وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.