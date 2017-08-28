 تقلص أعداد الطيور البحرية في جزر " جالاباجوس " لارتفاع الحرارة - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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تقلص أعداد الطيور البحرية في جزر ” جالاباجوس ” لارتفاع الحرارة

تقلص أعداد الطيور البحرية في جزر ” جالاباجوس ” لارتفاع الحرارة
نورة الشهري(صدى):

أظهرت دراسة حديثة فى جامعة ويك فوريست الأمريكية، أن فقدان السردين فى جميع أنحاء جزر ” جالاباجوس ” (الواقعة قبالة سواحل الإكوادور) سيكون بسبب إرتفاع درجات حرارة المحيطات، فضلاً عن التأثير السلبي والمدمر على طائر ” النزاكا ” الاستوائي؛ والذى يعتمد فى نظامه الغذائى على السردين.

وتوقع الباحثون مزيدا من الارتفاع فى درجات الحرارة حول جزر ” جالاباجوس ” بشكل ملحوظ ما يجعل المياه دافئة جداً لأنواع الفرائس الرئيسية مثل السردين.

وتعد هذه الدراسة – المنشورة بمجلة ” بلوس وان ” – تحليلاً لكيفية تناقص أعداد اسماك السردين، والتي أثرت بالسلب على النظام الغذائي لطيور “النزاكا” المهددة بالانقراض بسبب ما يعانيه من مشكلات فى الحصول على غذائه.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 33065 ] نشر منذ 58 دقيقة

دوام الحال من المحال ,,

,, الدوام لله سبحانه ، مادون ذالك متغير لا ثبات له ,,

,, ياالله حسن الخاتمه ياكريم ,,

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