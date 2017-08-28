متطرفون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال - صحيفة صدى الالكترونية

القدس(صدى):

اقتحم مستوطنون متطرفون صباح الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود.

ويأتى هذا الاقتحام، تزامنًا مع استعداد أعضاء الكنيست الإسرائيلى لاقتحام باحات الأقصى غدًا الثلاثاء، ووسط دعوات مقدسية إلى شد الرحال للمسجد غدًا، بهدف إعماره والحفاظ عليه، وصد أى اعتداء محتمل يمكن أن يتعرض إليه.

وذكرت وكالة ” صفا ” الفلسطينية أن 78 متطرفًا اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن ” الهيكل ” المزعوم ومعالمه.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها وإجراءاتها على دخول المصلين إلى المسجد، وتحتجز هوياتهم الشخصية عند أبوابه.

ورغم إجراءات الاحتلال، إلا أن عشرات المصلين الفلسطينيين توافدوا منذ الصباح إلى المسجد، وتوزعوا على حلقات العلم وقراءة القرآن الكريم، وسط تعالى أصواتهم بالتكبير رفضًا لتلك الاقتحامات.