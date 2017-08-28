اللولب الهرموني لا يؤثر سلبا على الرضاعة الطبيعية - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أكدت دراسة طبية حديثة أن اللولب الهرموني – أحد أهم وسائل تحديد النسل الذى يعمل على إطلاق كميات صغيرة من هرمون ” البروجستين ” – لا يؤثر سلبا على الرضاعة الطبيعية.

وجدت دراسة جديدة – أجريت بجامعة يوتاه بالتعاون مع كلية الطب بجامعة نيومكسيكو – أن الزرع المبكر للولب الهرموني لا يؤثر على الرضاعة الطبيعية، ما يشير إلى أنه وسيلة آمنة لتحديد النسل، وأوضح الباحثون أن زرع اللولب الهرموني مباشرة بعد الولادة مباشرة لا يؤثر على الرضاعة الطبيعية.

وأوصى عدد من الأطباء – في السابق – بتأخير الإستعانة باللولب الهرمونى لعدة اسابيع بعد الولادة للتأكد من أن الهرمونات لا تتداخل مع الرضاعة، غير أن هذا النهج لم يجر إختباره إلى حد كبير.