تاجر سلاح يعترف ببيعه أسلحة لمنفذ هجوم ميونخ - صحيفة صدى الالكترونية

برلين(صدى):

قال متحدث باسم محكمة، ” إن ألمانيا يبلغ من العمر 23 عاماً أقر في المحكمة اليوم الإثنين، أنه باع السلاح الذي استخدمه مسلح مراهق قتل 9 أشخاص في ميونيخ العام الماضي ” ، مضيفا أن “ المتهم أبلغ أقارب الضحايا أنه يشعر بالأسف لما اقترفه ” .

وقتل ديفيد علي سنبلي (18 عاماً) تسعة أشخاص قبل أن يقتل نفسه بالرصاص، وأصيب 27 شخصاً آخر.

وخلصت الشرطة إلى أن سنبلي المولود في ألمانيا نفذ الهجوم منفرداً وأنه مختل عقلياً مهووس بالقتل الجماعي ولم يستلهم نهج المتشددين .

ووجه مكتب المدعي العام في ميونيخ اتهامات إلى الرجل الذي أشير إليه باسم فيليب كيه، كما هو متعارف عليه في القانون الألماني ببيع أسلحة بشكل غير مشروع كما وجهت له تسعة اتهامات بالإهمال الذي أفضى إلى القتل بالإضافة لـ5 اتهامات بالتسبب بضرر بدني دون قصد.

وقال المتحدث باسم المحكمة فلوريان جليفيتسكي ” تُلي بيان مكتوب أُقر فيه بأن المتهم كان يتاجر في الأسلحة، وعبر المتهم عن أسفه لأن أحد هذه الأسلحة استخدم في الهجوم هنا في ميونيخ ” .وأضاف “ قدم اعتذاره للأقارب وقال إنه ندم على ما اقترفه ” .