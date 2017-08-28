" تعليم المهد " تعلن إعادة البدلات بأثر رجعي لمنسوبيها - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أعلنت إدارة تعليم المهد اليوم الإثنين، إيداع البدلات بأثر رجعي في حسابات منسوبيها؛ إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بإعادة البدلات والمزايا المالية.

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة فهد شالح الوسمي، إنه بناء على توجيه مدير التعليم تم اليوم صرف البدلات بأثر رجعي لمنسوبي ” تعليم المهد ” ، وإيداعها في حساباتهم البنكية، مؤكدًا أن إدارة المهد تعد من أولى الإدارات التعليمية على مستوى المملكة التي ضخت في حسابات منسوبيها البدلات المستحقة لهم.