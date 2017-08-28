فك غموض أقدم جدول لحساب المثلثات - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نجح فريق من الباحثين الأستراليين بجامعة ” نوفيل حال دي سود ” في كشف طلاسم جدول حساب المثلثات الذي يعد من أقدم الجداول التي يرجع تاريخه إلى 4 الاف عام.

ويرجع تاريخ هذا الجدول إلى الفترة من 1822 و1762 قبل الميلاد.. وكان عالم الآثار الأمريكي إدجار بانك اكتشفه منذ قرن من الزمان ولكنه ظل مبهماً، في الوقت الذي وضع فيه البابليون قبل ألف عام من جدول العالم الرياضي فيثاغورس؛ فقد برع البابليون في مجال الرياضيات منذ قديم الزمان ولكن فك شفرتها مازال يحتاج العديد من الدراسات.