عمليات جراحية معقدة ونوعية في خميس مشيط ومحايل - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح (صدى):

تمكنت فرق طبية متخصصة في مستشفى خميس مشيط العام ومستشفى محايل العام من إجراء عمليات جراحية نوعية ومعقدة لعدة حالات لأطفال وبالغين .

وأوضح المتحدث الرسمي للشؤون الصحية بمنطقة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أن فريق جراحة المسالك البولية بمستشفى خميس مشيط العام استطاع بفضل الله إنهاء معاناة مريضة تبلغ من العمر ٤٠ عاماً جاءت لقسم الطوارئ وهي تعاني من تبول دموي وألم في الجنب الأيسر ، وبعد أن تم عمل الفحوصات والأشعة الطبية اللازمة لها من قبل أطباء المسالك البولية والكلى تبين وجود ورم كبير في الجزء الأعلى من الكلية اليسرى يبلغ طوله 13*10 سم من خلال الأشعة لدى المريضة .

وعلى ضوء الفحوصات والأشعة قرر الفريق الطبي سرعة التدخل الجراحي وأنهى المختصون كل ما يلزم لإجراء عملية فريدة من نوعها لكبر حجم الورم والتي تستدعي استئصال الكلية بشكل كامل ، وبحمد الله تكللت العملية بالنجاح علما ً أن المريضة في حالة مستقرة ومن المقرر خروجها خلال اليومين القادمين.

وفي مستشفى محايل العام نجح بتوفيق الله فريق صحي مختص في إجراء اربع عمليات جراحية معقدة لأطفال لم تتجاوز أعمارهم السنة الخامسة وذلك خلال شهر واحد فقط وهذه العمليات هي تضييق في حوض الكلية والحالب بشق جراحي لم يتجاوز 3 سم علماً بأن الحالة الأخيرة لمريض يبلغ من العمر عاما واحداً فقط.