 دييك يآكل أفعى - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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دييك يآكل أفعى




3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 53 دقيقة

هذا اسد ما ديك الاسد هو الاسد والديك برضه ديك و الدجاجه فروجه .

[ عدد التعليقات: 33053 ] نشر منذ 35 دقيقة

هههههههههههههه هذا ديك اصلي ، راضع من لبوءه ,,

,, لا وينحاش عن الدجاج مايبيهن يشاركنه ,, والله انه اناني ,,

,, انا اذكر يوم عندنا دجاج كان الديك يقطقط لهن ويتجمعن عنده ويعطيهن اللي هو حصل ، يمكن سرو من الارض يمكن حبه اي شي ، يقطه لهن وكلن حظك ياحظيظ ، اللي تسبق تلقطه بدون رحمه او تواني ,,

,, بس اظنه له اهداف من هاالشغل ، صدق من قال ,, للديك من إعلاف الدجاجات مقصد ,,

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