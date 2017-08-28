دييك يآكل أفعى - صحيفة صدى الالكترونية

الإثنين 28
أغسطس
هذا اسد ما ديك الاسد هو الاسد والديك برضه ديك و الدجاجه فروجه .
هههههههههههههه هذا ديك اصلي ، راضع من لبوءه ,,
,, لا وينحاش عن الدجاج مايبيهن يشاركنه ,, والله انه اناني ,,
,, انا اذكر يوم عندنا دجاج كان الديك يقطقط لهن ويتجمعن عنده ويعطيهن اللي هو حصل ، يمكن سرو من الارض يمكن حبه اي شي ، يقطه لهن وكلن حظك ياحظيظ ، اللي تسبق تلقطه بدون رحمه او تواني ,,
,, بس اظنه له اهداف من هاالشغل ، صدق من قال ,, للديك من إعلاف الدجاجات مقصد ,,
هههههه🐓
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زائر[ عدد التعليقات: 705 ] نشر منذ 53 دقيقة
هذا اسد ما ديك الاسد هو الاسد والديك برضه ديك و الدجاجه فروجه .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33053 ] نشر منذ 35 دقيقة
هههههههههههههه هذا ديك اصلي ، راضع من لبوءه ,,
,, لا وينحاش عن الدجاج مايبيهن يشاركنه ,, والله انه اناني ,,
,, انا اذكر يوم عندنا دجاج كان الديك يقطقط لهن ويتجمعن عنده ويعطيهن اللي هو حصل ، يمكن سرو من الارض يمكن حبه اي شي ، يقطه لهن وكلن حظك ياحظيظ ، اللي تسبق تلقطه بدون رحمه او تواني ,,
,, بس اظنه له اهداف من هاالشغل ، صدق من قال ,, للديك من إعلاف الدجاجات مقصد ,,
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17137 ] نشر منذ 29 دقيقة
هههههه🐓