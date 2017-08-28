البحرين تكشف أدلة جديدة على تورط قطر في أحداث 2011 لقلب نظام الحكم - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

بث تلفزيون البحرين أدلة جديدة تثبت تورط قطر في أحداث فبراير 2011 التي وقعت في البحرين.

وأكد التقرير التليفزيوني أن حساب «صاحب الأحبار» هو حساب إلكتروني جرى إنشاؤه في قطر وهو أول من دعا إلى تحديد يوم ومكان للتظاهر في البحرين إبان أحداث فبراير 2011.

وتابع التقرير أنه جرى من خلال هذا الحساب حينها توجيه دعوات لأصحاب الحسابات الإلكترونية في البحرين للاستعداد لذلك اليوم بإخفاء صورهم وتغيير أسمائهم.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية البحرينية كشفت أن حساب «صاحب الأحبار» أنشئ في قطر لتحقيق هدف نهائي هو الانقلاب على النظام في البحرين، كما رصدت الأجهزة الأمنية البحرينية دخولا مكثفا من قبل جهات حكومية قطرية لحسابات مواقع تواصل الاجتماعي ومنتديات عملت على التحريض على العنف في البحرين، إضافة إلى استمرار حساب «صاحب الأحبار» في بث الفتنة والحشد الإلكتروني والتحريض على العنف والإرهاب في البحرين.

وأشار التقرير التليفزيوني إلى أن قناة الجزيرة القطرية تبنت تدويل الأزمة وإشعال الفوضى وقلب الحقائق من أجل الضغط على البحرين دوليا، حيث سخرت هذه القناة برامجها ونشرات أخبارها لفبركة الوقائع واستضافة الإرهابيين وخلق الفوضى في البلاد.

وبحسب التقرير رافقت تلك الخطوات الميدانية خطوات سياسية تمثلت في التنسيق مع جمعية الوفاق المنحلة، حيث لعب «حمد بن جاسم» دورا كبيرا في هندسة الفوضى في البحرين متبنيا مشروعا تآمريًا خمينيا لقلب نظام الحكم في البلاد.