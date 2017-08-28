بالصور.. أثار اصطدام منطاد بـ " طائرة الجزيرة الكويتية " - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تعرض أحد محركات طائرة الجزيرة الكويتية المتجهة من الرياض إلى الكويت للاحتكاك بجسم غريب، يرجح إنه منطاد مراقبة.

وأوضحت شركة طيران الجزيرة الكويتية، في بيان لها اليوم الاثنين، أن الطائرة من طراز إيرباص A320 كانت تقل الرحلة رقم J9 787 العائدة من الرياض إلى الكويت الأحد، وتعرضت لاحتكاك جسم غريب بأحد محركاتها، وهبطت الطائرة وفقا للإجراءات الاعتيادية بشكل طبيعي ونزل جميع الركاب بسلام.

وأضافت الشركة، أن الإدارة العامة للطيران المدني شكلت لجنة للتحقيق في الواقعة.