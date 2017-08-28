دراسة: تناول 4 أكواب من القهوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة - صحيفة صدى الالكترونية

دراسة: تناول 4 أكواب من القهوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة
أفادت دراسة طبية بريطانية، أن تناول 4 أكواب من القهوة يومياً يساهم بصورة مباشرة في خفض فرص الوفاة المبكرة.
وتبين البحوث – التي أجريت بجامعة لندن على ما يقرب من 20 ألف رجل وسيدة في منتصف العمر – أن الذين يتناولون القهوة بانتظام تراجعت بينهم معدلات الوفيات بمقدار الثلث تقريباً.
وتشير الدراسة إلى أنه يمكن أن تقلل أيضاً من فرص الوفاة المبكرة من جميع الأسباب بمقدار الثلث، وارتبط كل كوبين إضافيين من القهوة بانخفاض بنسبة 22% في معدل الوفيات، وارتفعت إلى 30% بين المرضى الأكثر سناً، كما لوحظ أن أولئك الذين يشربون 4 أكواب تراجع بينهم خطر الوفاة بنسبة 64%، مقارنة مع أولئك الذين لم يستهلكوا القهوة أو تناولونها بمعدلات منخفضة.
وتحتوي القهوة على مركبات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة تتفاعل مع الجسم، مثل الكافيين لتقي من العديد من التأثيرات الضارة للأكسدة، كما وجدت بعض الدراسات السابقة فوائد مماثلة بين أولئك الذين تناولوا القهوة منزوعة الكافيين، ما أدى بالعلماء إلى استنتاج أن المركبات النباتية المضادة للأكسدة المتواجدة في القهوة قد توفر أكبر قدر من الفائدة.
وشملت الأبحاث 19 ألفا 986 شخصا تم تعقبهم لنحو 10 سنوات، وفى بداية الدراسة، قدمت كل المعلومات المفصلة عن عاداتهم الغذائية؛ بما في ذلك استهلاك القهوة، وأنماط وعادات الحياة اليومية والتاريخ الصحي والوراثي، ثم تم مراجعة معدلات الوفيات لتصل إلى 337 حالة بين المشاركين في الدراسة.
وأظهرت المتابعة أن الأشخاص الذين انتظموا في تناول القهوة كانوا أقل عرضة للوفاة، مع وجود روابط أقوى بين كبار السن.
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 68 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله أنكم حيرتونا بدراساتكم وتجاربكم تقول انحن حفل تجاربكم الفاشلة مرة القهوة خطيرة والحين مفيدة أقول توكلنا على ألله أجدادنا ما عرفوكم ولاصدقوكم والله أن علاجاتهم وصحتهم أحسن منا ألف مرة اللهم ارحم امهاتنا واباؤنا وابنائناوبناتناواخواننا واخواتناواجدادنا وجداتنا واعمامنا وعماتنا واخوالنا وخالتنا والمؤمنين و المؤمنات الأحياء منهم والأموات يارب العالميين سبحانك ربي استغفرك وأتوب اليك
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4009 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم آمين تمر آيام وليال ولاآشربها😂😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17137 ] نشر منذ 54 دقيقة
اقول بلا كوب ولا فجان قربي الدله عندك وخذي لك رطب. وقول بسم الله. ولا عليك منهم. كولي لين تصر اذنك وقولي الحمدلله
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4009 ] نشر منذ 37 دقيقة
ههههه❤الحمدلله وتطمني محرومتي ماحد بيسمع لهم😂😊
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4009 ] نشر منذ 36 دقيقة
حتى انا ماكله الحين بشاميل مبهره واوجعتني😂😊😢
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12573 ] نشر منذ 35 دقيقة
دراسة: تناول 4 أكواب من القهوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
فعلا شي مضحك كل يوم طالعين بخبر عن حاجه تقلل خطر الموت جعلهم الموت ما اكذبهم
loloa.[ عدد التعليقات: 5367 ] نشر منذ 31 دقيقة
لو بنتبع دراساتكم تخبلنا منكم
الا المنبهات ادمان من نفتح الجفن حتى يغمض
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14159 ] نشر منذ 28 دقيقة
يالله لك الحمد 😫