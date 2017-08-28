قدوم 3 طائرات خاصة تحمل 61 من كبار الشخصيات المصرية لأداء مناسك الحج - صحيفة صدى الالكترونية

عبده أبوالفضل(صدى):

وصل إلى المدينة المنورة، اليوم الأحد، 3 طائرات خاصة، مقلعة من مطار القاهرة، عليها 61 من كبار الشخصيات والمسئولين ورجال الأعمال المصريين لأداء مناسك الحج بعد الحصول على موافقات خاصة لدخولهم بعد انتهاء دخول حاملى تأشيرات الحج.

وصرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أن الطائرة الأولى عليها 55 حاجا يمثلون كبار المسئولين والشخصيات ورجال الأعمال متوجهة إلى المدينة المنورة بإشراف شركة الهانوف للسياحة، كما غادرت الطائرة الثانية وعليها الفنانة ” ياسمين عبدالعزيز ” وزوجها رجل الأعمال ” محمد حلاوة ” وابنتهما، وغادرت الطائرة الثالثة وعليها زوجة رجل الأعمال ” إيهاب عوض ” وابنتها وزوج ابنتها.

وأضافت المصادر المسئولة بمطار القاهرة، أن مئات الحجاج غادروا مصر على رحلات الخطوط السعودية.