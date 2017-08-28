 تناول الفواكه الموسمية والخضروات يخفض فرص سرطان القولون - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 28

    أغسطس

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تناول الفواكه الموسمية والخضروات يخفض فرص سرطان القولون

تناول الفواكه الموسمية والخضروات يخفض فرص سرطان القولون

تناول الفواكه الموسمية والخضروات يخفض فرص سرطان القولون
نورة الشهري(صدى):

تنصح أحدث الأبحاث الطبية بضرورة تجنب استهلاك الأغذية المخزنة أو المعالجة المتاحة على مدار السنة، مشددة على ضرورة تناول الفواكه والخضراوات الموسمية، لدورها في تعزيز صحة الأمعاء والحد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة وسرطان القولون.

قال فريق الباحثين بكلية الطب جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن بكتيريا الأمعاء المتواجدة في مجموعة من السكان الأصليين في إفريقيا، كانت أكثر تنوعا بنسبة بلغت 30%، مما هو عليه في الدول الغربية، في الوقت الذي أكدت فيه أبحاث طبية سابقة أن التنوع البكتيري في الأمعاء يعزز آلية عمل الجهاز المناعي في الجسم.

وعكف الباحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد، على دراسة الأنماط الغذائية للقبائل التي تعيش في غابات السافانا – والمعروفة باسم ” الهدا ” – حيث تم جمع عينات من البراز من 188 شخصاً، تراوحت أعمارهم ما بين 8- 70 عاما، وتم مقارنتها بعينات أخذت من إيطاليين يعتمدوا ف غذاهم على نمط غذائي غربي.

وأشار الباحثون إلي اختلاف النظام الغذائي لأفراد قبائل ” الهدا ” وفقا للمواسم، وأضحوا أن تخزين الطعام وتوافره على مدار العام ليس خياراً مطروحا في منطقة وادى ” ريفت ” – موطن هذه القبائل، التي يتكون نظامها الغذائي من خمسة أصناف (اللحوم، التوت، فاكهة البابا، والبطاطس، والعسل).

وتوصل الباحثون إلى أن الميكروبات الهضمية تختلف باختلاف المواسم وفقاً للغذاء المتاح، فضلاً عن عدم إصابة أفراد قبائل ” الهدا ” بالأمراض التي تصيب مواطني الدول الغربية مثل (التهاب الأمعاء، كرون، التهاب القولون التقرحي، سرطان القولون).

وتشير النتائج – المنشورة في مجلة ” العلوم ” – إلى مساهمة الوجبات الغذائية المعالجة، واستخدام المضادات الحيوية والعمليات القيصرية في المجتمعات الغربية في تغيير أنماط الحياة والحد من التنوع البكتيري.

 


الوسوم:, ,

49 تعليق

[ عدد التعليقات: 33068 ] نشر منذ 5 ساعات

هذا الكلام المعقول ,, الشيء في موسمه ,,

,, اما تجيب لي الخوخ والعنب بعز الشتاء ، او البرتقال بعز الصيف ,, هذا غير معقول ، لافائده ترجى منها ,, هذا مثال بسيط ، والا البقيه واجد من الفواكه اللتي تُحضر في غير موسمها ,,

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 5 ساعات

ماشاءالله تبارك الله اليله نوره الشهري مهتمه في شعب بتقديم نصائح

[ عدد التعليقات: 4009 ] نشر منذ 5 ساعات

حلووفوائدها كثرلكن المشكله في من لايحبها لله الحمد😊

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 ساعات

يالمحرومه كم سعر الأراضي عندكم

[ عدد التعليقات: 12573 ] نشر منذ 3 ساعات

ما جاب السرطان الا الاكلات المغشوشه بالمواد الكيماويه ومحتواياتها المصنعه

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 ساعات

أي أكلات صحيه يادانه الأكلات صحيه حليب نياق ولحم ضب

[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 3 ساعات

مانعرف الا الثلاثي المرح

البرتكان والتفاح والموز

أصلا التفاح ما ناكله بس نجيبه على شان يكون صحن الفواكه مكتمل من
الثلاثه
البرتكان نجيب كرتون ولا نأكل منه الا حبتين او ثلاث

الموز يخلص الكرتون بنفس الليله ، ويبقى البرتكان والتفاح لوحدهم

[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 3 ساعات

والله العظيم ان ماهد لها مذاق زي اول طول السنه نشري جميع الفواكه تصوروا الرمان والتين الشوكي شريته في شهر سبعه في غير موسمه يقول جاي من دول ثانيه والله حتى طعمه عادي وذلحين لما استوى البلدي. مذاقه شي ثاني

[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 ساعتين

ههههههههههههههههه صدقت يا برق التفاح والبرتقال يقعدون لين يخربون او نسوي بهم عصير. بس ليش الموز يخلص علشان سهل لمن قلع سنونه بس يبلع بلا مضغ

[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله العظيم ان ماعد لها مذاق زي اول طول السنه نشري جميع الفواكه تصوروا الرمان والتين الشوكي شريته في شهر سبعه في غير موسمه يقول جاي من دول ثانيه والله حتى طعمه عادي وذلحين لما استوى البلدي. مذاقه شي ثاني

[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 2 ساعتين

فرحان

صدقت والله ، يازين المتسون (المكون) انثى الضب ، الى منك فتحت
بطنها ولقيت البيض الوحده كبر حبة الفستك ثم أظهرت الثروب منها
( شحم البطن) ثم حمستها بالمقلاه مع الكبد ثم جبت التمر الخلاص
ثم ضرب فيه تحت فيّة هاك الطلحه ، شرط انك بترجع البيت وانت
في كامل فسقتك ونشاطك

اما حليييب النياق فحدّث ولا حرج

صب وزر الناقه بمقدار فنجال القهوه مع كأس من الحليب ( حليب الناقه
طبعا ) ثم اشربه ،، ثم تعال علمني بعلومك الزانه 🤗🤗🤗🤗

[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايوالله يادانه

مشكلتك انتس من الجنوب وأهل الجنوب غريب عليهم الضب ، لكن
والله لو تاكلينه مره وحده لشوفتس كل ماجت الكنّه بالبندق تدوجين
فالبر تتصيدينه
مير عسى ربي يرزقتس بزوج من أهل نجد ويطرحك فيه

قولي آمين

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايه ضب يادانه لو اكلتيه تغيرت فكرة عنه مع حليب ناقه في وادي كله طلح

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين

محرومه.برق.دانه ماشاءالله اشوفكم معلقين قلاده فيه نجمه والخيط أحمر كيف الكلام هذا

[ عدد التعليقات: 14162 ] نشر منذ 2 ساعتين

برقوه ههههه يجيني قشعريره لا شفته تبيني اكله 😫!

فرحان 😅
اذا صارت تعليقاتك ثمان الآف وفوق يعطونك الوسام هذا

[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 ساعتين

هذي اوسمه يا فرحان انا اخذتها شهر 10 العام لي سنه وشهرين يعني وجبت فيها الزكاه وانت تستاهل. الوسام والدرع. والتاج. يكفي انك طبل الله يسعدك

[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 2 ساعتين

امّوله

تحبين الضبان يامل ؟؟؟

[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 ساعتين

كانت تعليقاتك كثيره يا اخ فرحان بس تراها كانت ليمونه مقطوعه مدري حبحبه وسبحان الله. تحولت بقدرت قادر الى نجمه في حبل احمر تقول قلا يد بقر الهند وفرحانيه

[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 1 ساعة

يصير خار ياموله

ياسرع ماقنصتيه في صحاري نجد وشميتي الثروب بخشيمك الافنس
😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة

ي الله مساء خير
وع وش تحب اموله في لحم الضب اانا مدري كيف تاكلونه؟

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

ههههههههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة

فرحان زعلان م يصير اختر واحد من الاسمين ويريت يكون فرحان 😜

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

والله يالمحرومه تعليقاتي وصلت 1250بس انا قطعت بسبب العمل نزلت تويتر عندي ضيع وقتي
والحمدلله ماجاني توحد

يابرق لازم نعزم المعلقين في صحيفه على ضبان وحليب نيا ق وإلى يأكل نعطيه هديه 1000ريال

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

مرحبا ياام البنات ماقدر انا عشره أيام زعلان وعشره أيام فرحان وعشره أيام ولاشيء

[ عدد التعليقات: 10695 ] نشر منذ 1 ساعة

مدري ياام البنات😂😂
الضب 👈اصنفه وزغ سمين
وهو يقول ضب 😷😷
انا ممكن انتحر وارمي حالي من الشباك ولا المسه فكيف اكله 😷😷

[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 1 ساعة

كل شي في وقته حلو
اما الضب يالطيف بس اتخيل المنظر على قول المحرومه تقلب كبدي

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

بسمه اتركي المحرومه بالعكس والله الضب يالحمة أنها علاج بس جربي بتدعين لي

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

ليه ياامل ترمين نفسك مع شباك جربي وبعدين احكمي وثاني الجربوع الله أكبر ياناس الحقو على أنفسكم لاتفوتون الفرصه إلى يأكل ضب أعطيه 1000ريال

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة

امول احس الوزغ ارحم من الضب 😷

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 54 دقيقة

أم البنات إنتي تهربين من صرصور كيف عادالوزغ هههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 7735 ] نشر منذ 48 دقيقة

أي فواكه وأي خضروات ، يانورة ياحبيبتي يعقل حبة الخوخ🍑قد البردقانة🍊🤔🤔

والبردقانة قد البطيخة وحبة العنب حجمها حكايهههة😂😂😹

أحجام الفواكه والخضروات تقل حجم المصنعة للزينة🙈

[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 24 دقيقة

امّوله
وزغ ياموله 😥😥😥😥😥😥😥😥

ليه تظلمينه ؟؟؟ ليه ؟؟؟ ماخبرتك ظالمه 😥😥😥😥

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 16 دقيقة

فرحان والله ان الوزغ اشو من الصرصور😭

[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 15 دقيقة

بالله صدق يابو فارس انك تاكل الضب
وكيف طعمه

[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 14 دقيقة

كويس لهفه مو موجود والى كان اخترج الخجيله. كتبت بطل ولا صححت وجت الثانيه المعذره يا فرحان مدري زعلان

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 13 دقيقة

برق ليكون تاكل بعد الجرابيع ؟

[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 10 دقائق

بسمه كل اللي في نجد ياكلون جرابيع وضبان ٠

[ عدد التعليقات: 10695 ] نشر منذ 10 دقائق

اي
يابسمة رضا الله يدوم بسمتك
يأكله ع شكل كبسه مثل الصياديه بس بدل السمك ضب
وذيل الضب يعمل فيه محشي ويحشيه
ويأكله مع الفتوش والسلطات يقول انه مقرمش
ودم الضب يجمعه عنده 👈يقول حلو فيه علاج ضد الحمى المالطيه

[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 5 دقائق

اقول يا حاضرين. فين الفهد. وابو محمد ونهار. وراعي الموتر ولهفه والسحاب. وجتوبيه ودرة ولوله واسوم تجمعوا في مكان واحد

[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 دقيقتين

هههههههههههههههههههه اقول يا مالي ايش رايك. نجيب لهم حبيط والى ابو رمد الاسماء ذي بيني وبينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *