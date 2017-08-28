تناول الفواكه الموسمية والخضروات يخفض فرص سرطان القولون - صحيفة صدى الالكترونية

تناول الفواكه الموسمية والخضروات يخفض فرص سرطان القولون
تنصح أحدث الأبحاث الطبية بضرورة تجنب استهلاك الأغذية المخزنة أو المعالجة المتاحة على مدار السنة، مشددة على ضرورة تناول الفواكه والخضراوات الموسمية، لدورها في تعزيز صحة الأمعاء والحد من خطر الإصابة بالتهاب المعدة وسرطان القولون.
قال فريق الباحثين بكلية الطب جامعة ستانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن بكتيريا الأمعاء المتواجدة في مجموعة من السكان الأصليين في إفريقيا، كانت أكثر تنوعا بنسبة بلغت 30%، مما هو عليه في الدول الغربية، في الوقت الذي أكدت فيه أبحاث طبية سابقة أن التنوع البكتيري في الأمعاء يعزز آلية عمل الجهاز المناعي في الجسم.
وعكف الباحثون في كلية الطب بجامعة ستانفورد، على دراسة الأنماط الغذائية للقبائل التي تعيش في غابات السافانا – والمعروفة باسم ” الهدا ” – حيث تم جمع عينات من البراز من 188 شخصاً، تراوحت أعمارهم ما بين 8- 70 عاما، وتم مقارنتها بعينات أخذت من إيطاليين يعتمدوا ف غذاهم على نمط غذائي غربي.
وأشار الباحثون إلي اختلاف النظام الغذائي لأفراد قبائل ” الهدا ” وفقا للمواسم، وأضحوا أن تخزين الطعام وتوافره على مدار العام ليس خياراً مطروحا في منطقة وادى ” ريفت ” – موطن هذه القبائل، التي يتكون نظامها الغذائي من خمسة أصناف (اللحوم، التوت، فاكهة البابا، والبطاطس، والعسل).
وتوصل الباحثون إلى أن الميكروبات الهضمية تختلف باختلاف المواسم وفقاً للغذاء المتاح، فضلاً عن عدم إصابة أفراد قبائل ” الهدا ” بالأمراض التي تصيب مواطني الدول الغربية مثل (التهاب الأمعاء، كرون، التهاب القولون التقرحي، سرطان القولون).
وتشير النتائج – المنشورة في مجلة ” العلوم ” – إلى مساهمة الوجبات الغذائية المعالجة، واستخدام المضادات الحيوية والعمليات القيصرية في المجتمعات الغربية في تغيير أنماط الحياة والحد من التنوع البكتيري.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33068 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا الكلام المعقول ,, الشيء في موسمه ,,
,, اما تجيب لي الخوخ والعنب بعز الشتاء ، او البرتقال بعز الصيف ,, هذا غير معقول ، لافائده ترجى منها ,, هذا مثال بسيط ، والا البقيه واجد من الفواكه اللتي تُحضر في غير موسمها ,,
فرحان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 5 ساعات
ماشاءالله تبارك الله اليله نوره الشهري مهتمه في شعب بتقديم نصائح
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 4009 ] نشر منذ 5 ساعات
حلووفوائدها كثرلكن المشكله في من لايحبها لله الحمد😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 4 ساعات
كل شي في .قته حلو
فرحان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 ساعات
يالمحرومه كم سعر الأراضي عندكم
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12573 ] نشر منذ 3 ساعات
ما جاب السرطان الا الاكلات المغشوشه بالمواد الكيماويه ومحتواياتها المصنعه
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14162 ] نشر منذ 3 ساعات
أكلات صحيه 😆
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 3 ساعات
أي أكلات صحيه يادانه الأكلات صحيه حليب نياق ولحم ضب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 3 ساعات
والله ما ادري يا خوي تشوف الكل صار يدور
برق[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 3 ساعات
مانعرف الا الثلاثي المرح
البرتكان والتفاح والموز
أصلا التفاح ما ناكله بس نجيبه على شان يكون صحن الفواكه مكتمل من
الثلاثه
البرتكان نجيب كرتون ولا نأكل منه الا حبتين او ثلاث
الموز يخلص الكرتون بنفس الليله ، ويبقى البرتكان والتفاح لوحدهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 3 ساعات
والله العظيم ان ماهد لها مذاق زي اول طول السنه نشري جميع الفواكه تصوروا الرمان والتين الشوكي شريته في شهر سبعه في غير موسمه يقول جاي من دول ثانيه والله حتى طعمه عادي وذلحين لما استوى البلدي. مذاقه شي ثاني
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههههه صدقت يا برق التفاح والبرتقال يقعدون لين يخربون او نسوي بهم عصير. بس ليش الموز يخلص علشان سهل لمن قلع سنونه بس يبلع بلا مضغ
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله العظيم ان ماعد لها مذاق زي اول طول السنه نشري جميع الفواكه تصوروا الرمان والتين الشوكي شريته في شهر سبعه في غير موسمه يقول جاي من دول ثانيه والله حتى طعمه عادي وذلحين لما استوى البلدي. مذاقه شي ثاني
برق[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 2 ساعتين
فرحان
صدقت والله ، يازين المتسون (المكون) انثى الضب ، الى منك فتحت
بطنها ولقيت البيض الوحده كبر حبة الفستك ثم أظهرت الثروب منها
( شحم البطن) ثم حمستها بالمقلاه مع الكبد ثم جبت التمر الخلاص
ثم ضرب فيه تحت فيّة هاك الطلحه ، شرط انك بترجع البيت وانت
في كامل فسقتك ونشاطك
اما حليييب النياق فحدّث ولا حرج
صب وزر الناقه بمقدار فنجال القهوه مع كأس من الحليب ( حليب الناقه
طبعا ) ثم اشربه ،، ثم تعال علمني بعلومك الزانه 🤗🤗🤗🤗
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14162 ] نشر منذ 2 ساعتين
ضب 😷😫😭
برق[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايوالله يادانه
مشكلتك انتس من الجنوب وأهل الجنوب غريب عليهم الضب ، لكن
والله لو تاكلينه مره وحده لشوفتس كل ماجت الكنّه بالبندق تدوجين
فالبر تتصيدينه
مير عسى ربي يرزقتس بزوج من أهل نجد ويطرحك فيه
قولي آمين
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
ايه ضب يادانه لو اكلتيه تغيرت فكرة عنه مع حليب ناقه في وادي كله طلح
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 2 ساعتين
محرومه.برق.دانه ماشاءالله اشوفكم معلقين قلاده فيه نجمه والخيط أحمر كيف الكلام هذا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 ساعتين
😷😷 وعوووووووه كبدي كلبت من الوصف حبنه قلنا تم بس بيض وذروب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 ساعتين
😷😷😷😷😷 وعوووووووه كبدي قلبت من الوصف حبنه قلنا تم بس بيض وذروب
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10695 ] نشر منذ 2 ساعتين
مقال طيب 😍
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14162 ] نشر منذ 2 ساعتين
برقوه ههههه يجيني قشعريره لا شفته تبيني اكله 😫!
فرحان 😅
اذا صارت تعليقاتك ثمان الآف وفوق يعطونك الوسام هذا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذي اوسمه يا فرحان انا اخذتها شهر 10 العام لي سنه وشهرين يعني وجبت فيها الزكاه وانت تستاهل. الوسام والدرع. والتاج. يكفي انك طبل الله يسعدك
برق[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 2 ساعتين
امّوله
تحبين الضبان يامل ؟؟؟
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10695 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا دخيل الله 😷😷✋
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 ساعتين
كانت تعليقاتك كثيره يا اخ فرحان بس تراها كانت ليمونه مقطوعه مدري حبحبه وسبحان الله. تحولت بقدرت قادر الى نجمه في حبل احمر تقول قلا يد بقر الهند وفرحانيه
برق[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 1 ساعة
يصير خار ياموله
ياسرع ماقنصتيه في صحاري نجد وشميتي الثروب بخشيمك الافنس
😂😂😂😂😂
ام البنات[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة
ي الله مساء خير
وع وش تحب اموله في لحم الضب اانا مدري كيف تاكلونه؟
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
ههههههههههههههههههههههههههه
ام البنات[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة
فرحان زعلان م يصير اختر واحد من الاسمين ويريت يكون فرحان 😜
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
والله يالمحرومه تعليقاتي وصلت 1250بس انا قطعت بسبب العمل نزلت تويتر عندي ضيع وقتي
والحمدلله ماجاني توحد
يابرق لازم نعزم المعلقين في صحيفه على ضبان وحليب نيا ق وإلى يأكل نعطيه هديه 1000ريال
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
مرحبا ياام البنات ماقدر انا عشره أيام زعلان وعشره أيام فرحان وعشره أيام ولاشيء
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10695 ] نشر منذ 1 ساعة
مدري ياام البنات😂😂
الضب 👈اصنفه وزغ سمين
وهو يقول ضب 😷😷
انا ممكن انتحر وارمي حالي من الشباك ولا المسه فكيف اكله 😷😷
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 1 ساعة
كل شي في وقته حلو
اما الضب يالطيف بس اتخيل المنظر على قول المحرومه تقلب كبدي
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
بسمه اتركي المحرومه بالعكس والله الضب يالحمة أنها علاج بس جربي بتدعين لي
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه ياامل ترمين نفسك مع شباك جربي وبعدين احكمي وثاني الجربوع الله أكبر ياناس الحقو على أنفسكم لاتفوتون الفرصه إلى يأكل ضب أعطيه 1000ريال
ام البنات[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 1 ساعة
امول احس الوزغ ارحم من الضب 😷
فرحان زعلان💚[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 54 دقيقة
أم البنات إنتي تهربين من صرصور كيف عادالوزغ هههههههههههههههه
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7735 ] نشر منذ 48 دقيقة
أي فواكه وأي خضروات ، يانورة ياحبيبتي يعقل حبة الخوخ🍑قد البردقانة🍊🤔🤔
والبردقانة قد البطيخة وحبة العنب حجمها حكايهههة😂😂😹
أحجام الفواكه والخضروات تقل حجم المصنعة للزينة🙈
برق[ عدد التعليقات: 10694 ] نشر منذ 24 دقيقة
امّوله
وزغ ياموله 😥😥😥😥😥😥😥😥
ليه تظلمينه ؟؟؟ ليه ؟؟؟ ماخبرتك ظالمه 😥😥😥😥
ام البنات[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 16 دقيقة
فرحان والله ان الوزغ اشو من الصرصور😭
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 408 ] نشر منذ 15 دقيقة
بالله صدق يابو فارس انك تاكل الضب
وكيف طعمه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 14 دقيقة
كويس لهفه مو موجود والى كان اخترج الخجيله. كتبت بطل ولا صححت وجت الثانيه المعذره يا فرحان مدري زعلان
ام البنات[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 13 دقيقة
برق ليكون تاكل بعد الجرابيع ؟
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 13 دقيقة
اكيد يا مالي انه ياكل حُبين ماتشوفين الوصف هذا مايجي الى من خبره
ام البنات[ عدد التعليقات: 1249 ] نشر منذ 10 دقائق
بسمه كل اللي في نجد ياكلون جرابيع وضبان ٠
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10695 ] نشر منذ 10 دقائق
اي
يابسمة رضا الله يدوم بسمتك
يأكله ع شكل كبسه مثل الصياديه بس بدل السمك ضب
وذيل الضب يعمل فيه محشي ويحشيه
ويأكله مع الفتوش والسلطات يقول انه مقرمش
ودم الضب يجمعه عنده 👈يقول حلو فيه علاج ضد الحمى المالطيه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 5 دقائق
اقول يا حاضرين. فين الفهد. وابو محمد ونهار. وراعي الموتر ولهفه والسحاب. وجتوبيه ودرة ولوله واسوم تجمعوا في مكان واحد
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17162 ] نشر منذ 2 دقيقتين
هههههههههههههههههههه اقول يا مالي ايش رايك. نجيب لهم حبيط والى ابو رمد الاسماء ذي بيني وبينك