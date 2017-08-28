النساء ذوات الوجوه العريضة أكثر تعطشًا للسلطة - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

توصل فريق من العلماء الألمان إلى أن النساء ذوات الوجوه العريضة مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والمغنية البريطانية ” صوفى ميشيل إليس- بكستور ” ، يتصفن بكونهن أكثر تعطشا للسلطة والنفوذ والسيطرة، فضلاً عن كونهم الأكثر نجاحاً.

وقام علماء النفس بجامعة ” فريدريش أليكساندر ” في ” بافاريا ” ، بالتحقيق في آثار النشاط الهرموني المكثف في المخ والجسم المتنامي خلال سن البلوغ، واعتمدت النظرية على أن مثل هذه التغيرات تساعد على تشكيل عظام الوجه والعمل على تطوير مناطق المخ والمتعلقة بالدوافع والسلوك.

وقام الباحثون بقياس عرض وارتفاع الوجه، وحساب نسبة المسافة بين عظام الخد الأيسر والأيمن والمسافة بين الشفة العليا والجبين، وأطلقوا عليها قياس نسبة عرض الوجه إلى الطول، و تعتبر النسب الأعلى المخصصة للأشخاص ذوي الوجه الأوسع والعريض، وأكثر ذكورياً، في حين أن النسب الأدنى هي أكثر أنوثة.

وأجرى الباحثون اختباراتهم على 213 شخصاً لقياس ظاهرة نفسية تعرف باسم ” الحاجة الضمنية إلى السلطة ” ، وهو استعداد يحدث دون وعى.

وأظهرت النتائج وجود روابط بين اتساع الوجه والرغبة في السلطة والنفوذ بين السيدات اللاتي يتميزن بالوجه الواسع.

قال كيفين جانسون، عالم السلوك الذي قاد البحث: ” كان هذا الاكتشاف غير متوقع منذ أن أشار عدد من الدراسات السابقة إلى ارتباط هذه السمات بالذكور، حيث تشير النتائج إلى صقل المخ الأنثوي خلال سن البلوغ التي تقودها مستويات عالية من الهرمونات.