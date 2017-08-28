بالفيديو.. 10 أشياء مقززة تفعلها المطاعم لتوفير الأموال - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. 10 أشياء مقززة تفعلها المطاعم لتوفير الأموال
عندما تذهب لتناول الطعام في أحد المطاعم الفاخرة تتوقع أن تلقى مستوىً عالٍ من الخدمة، حيث الطعام اللذيذ والأطباق النظيفة والأسعار المناسبة.
لكنك ستُصاب بالذهول عندما تعرف أن هناك أشياء مقززة تفعلها بعض المطاعم لتوفير الأموال ولمزيد من الربح.
حيث عَرَضَت احدى القنوات على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” بعضاً من تلك ” الانتهاكات ” التي ترتكبها المطاعم لتوفير الأموال.
فرحان💚[ عدد التعليقات: 28 ] نشر منذ 48 دقيقة
هذي أكيد روح المطاعم الفخمه تحصل الطباخ هندي وبنقالي في داخل.وإلى في الواجهه امام زبون تركي اوسوري البنان
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17133 ] نشر منذ 44 دقيقة
الله يعز النعمه والله ماعد نثق في النظافه ولا غيرها
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33049 ] نشر منذ 22 دقيقة
هذولي مطاعم يبدو انها نظيفه بعد ، اجل لو تشوف اللي عندنا ويش تقول ,,؟؟
,, اظنك تفر ابرص ,, المستعان باالله ، اقل القليل زيت القلي يجلس اسبوع واكثر ، فقط يزيده قليلاً ، وإذا جاء اليوم اللي يجي فيه مفتش البلديه غيروه .. هذا غير المصايب الكبرى ، ويش الطباخ ونظافته ويش الأواني اللي تلق كأنها فضه ، هذا غير وغير ياحجيه ، ايش على شان اعد ..
,, نشكي من السرطان ، نشكي من الكلى نشكي من القولون نشكي من الصداع نشكي ةنشكي ، ومشكاة الشر على الله ، والله لامستشفيات حضر ولا مستشفيات بدوٍ تفيد ,, المشتكى لله ، من عفانة المطاعم وبلاويها المهببه المتلتله ,,