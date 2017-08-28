بالفيديو.. 10 أشياء مقززة تفعلها المطاعم لتوفير الأموال - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

عندما تذهب لتناول الطعام في أحد المطاعم الفاخرة تتوقع أن تلقى مستوىً عالٍ من الخدمة، حيث الطعام اللذيذ والأطباق النظيفة والأسعار المناسبة.

لكنك ستُصاب بالذهول عندما تعرف أن هناك أشياء مقززة تفعلها بعض المطاعم لتوفير الأموال ولمزيد من الربح.

حيث عَرَضَت احدى القنوات على موقع الفيديوهات ” يوتيوب ” بعضاً من تلك ” الانتهاكات ” التي ترتكبها المطاعم لتوفير الأموال.