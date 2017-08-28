بالفيديو.. عمرو خالد: النبي ضرب أروع الأمثال في الرحمة بالمرأة بالحج - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. عمرو خالد: النبي ضرب أروع الأمثال في الرحمة بالمرأة بالحج
قال الداعية الإسلامي، الدكتور عمرو خالد، إن الحج له مناسك خاصة شرعتها امرأة، وهي مناسك السعي بين الصفا والمروة، حيث ترك نبي الله إبراهيم عليه السلام، زوجته السيدة هاجر وولدها إسماعيل بواد غير ذي زرع، لا ماء به ولا حياة، إلا إمتثالا لأمر الله تعالى التي أيقنت أنه سبحانه لن يضيعها أبدا.
وأضاف خالد خلال تقديمه الحلقة الخامسة من برنامجه ” حجة الوداع ” الذي يقدمه على موقعه الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المسلمين أن يمتثلوا لما فعلته السيدة هاجر بالجري والسعي بين الجبلين، تخليدًا لما فعلته أم سيدنا إسماعيل بالخضوع لأمر الله تعالى.
وتابع خالد، أن النبي ضرب أروع مثلا في الرحمة والرأفة بالمرأة، فقد حاضت السيدة عائشة وبكت كثيرا لعدم اللحاق بالمسلمين في مناسك الحج، لكن النبي أمرها بتأخير الطواف، وبعد أن انتهى المسلمون من مناسك الحج، أرادت السيدة عائشة أن تؤدي مناسك العمرة، فغضب أبو بكر الصديق لذلك، لكن النبي أمر عبدالله بن أبي بكر برفقة أخته عائشة لأداء مناسك العمرة وانتظرها حتى تنتهي.
واستطرد خالد قائلا: أن النبي الكريم شرع مبدأ خاص بالمرأة في خطبة الوداع، جاء فيه ” أيها الناس.. أوصيكم بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله.. واستحللتم فروجهن بكلمة الله.. فاتقوا الله في الناس .. أوصيكم بالنساء خيرا، وظل يرددها مررا وتكرارا.. فاليبلغ الحاضر الغائب ” .
وأكد خالد أن المرأة أمانة في رقبة الرجل، فأي إيذاء للمرأة سيكون خصمه هو النبى يوم القيامة، مطالبًا الرجال بضرورة مراعاة حقوق النساء، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من رسخ لحقوق المرأة في الإنسانية كلها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12565 ] نشر منذ 1 ساعة
يا كثر بربرتك يا عمر خالد ولم تأتي بجديد وتدخل المواضيع في بعض
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17133 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
القرشي[ عدد التعليقات: 1773 ] نشر منذ 12 دقيقة
من رويبضة آخر الزمان .
أصلآ إللي دعموه في بداية ظهوره الغريب وإللي قدموه للناس البسيطة على إنه داعية إسلامي هو الإعلام الهابط
الظال والمظلل في وقتنا الحالي ولا اصلآ هذا الشخص ليس ملمآ بأصول الفقه ولا الحديث ولا مخرجاته وإنما
لديه بعض الثقافة التاريخية المبنية أحيانآ على الإسرائليات القديمة ويقدمها للناس على إنها روايات
صحيحة وقد وقع في حرج كبير جدآ عدة مرات مع الكثير من علماء العالم الإسلامي بسبب تظليله للأمة
على سرده لتلك الروايات المغلوطة .
هذا بخلاف إختلاطه بفتيات أوروبيات والجلوس بجانبهن وهن شبه عاريات بدعوة شرح سماحة الإسلام لهن !!!
والكثير الكثير من الملاحظات على هذا الشخص فأحذروا منه ومن أمثاله في عصرنا هذا .