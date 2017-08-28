بالفيديو.. عمرو خالد: النبي ضرب أروع الأمثال في الرحمة بالمرأة بالحج - صحيفة صدى الالكترونية

مصطفى محمود(صدى):

قال الداعية الإسلامي، الدكتور عمرو خالد، إن الحج له مناسك خاصة شرعتها امرأة، وهي مناسك السعي بين الصفا والمروة، حيث ترك نبي الله إبراهيم عليه السلام، زوجته السيدة هاجر وولدها إسماعيل بواد غير ذي زرع، لا ماء به ولا حياة، إلا إمتثالا لأمر الله تعالى التي أيقنت أنه سبحانه لن يضيعها أبدا.

وأضاف خالد خلال تقديمه الحلقة الخامسة من برنامجه ” حجة الوداع ” الذي يقدمه على موقعه الرسمي وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” أن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر المسلمين أن يمتثلوا لما فعلته السيدة هاجر بالجري والسعي بين الجبلين، تخليدًا لما فعلته أم سيدنا إسماعيل بالخضوع لأمر الله تعالى.

وتابع خالد، أن النبي ضرب أروع مثلا في الرحمة والرأفة بالمرأة، فقد حاضت السيدة عائشة وبكت كثيرا لعدم اللحاق بالمسلمين في مناسك الحج، لكن النبي أمرها بتأخير الطواف، وبعد أن انتهى المسلمون من مناسك الحج، أرادت السيدة عائشة أن تؤدي مناسك العمرة، فغضب أبو بكر الصديق لذلك، لكن النبي أمر عبدالله بن أبي بكر برفقة أخته عائشة لأداء مناسك العمرة وانتظرها حتى تنتهي.

واستطرد خالد قائلا: أن النبي الكريم شرع مبدأ خاص بالمرأة في خطبة الوداع، جاء فيه ” أيها الناس.. أوصيكم بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله.. واستحللتم فروجهن بكلمة الله.. فاتقوا الله في الناس .. أوصيكم بالنساء خيرا، وظل يرددها مررا وتكرارا.. فاليبلغ الحاضر الغائب ” .

وأكد خالد أن المرأة أمانة في رقبة الرجل، فأي إيذاء للمرأة سيكون خصمه هو النبى يوم القيامة، مطالبًا الرجال بضرورة مراعاة حقوق النساء، فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من رسخ لحقوق المرأة في الإنسانية كلها.

