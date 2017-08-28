بدء معسكرات الخدمة العامة للجوالة للحج في المشاعر - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

تشارك جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمخواة للمرة الثانية على التوالي في معسكرات الخدمة العامة للحج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اثناء حج هذا العام والمكونة من 12 جوال وذلك من خلال الإسهام مع القطاعات الحكومية والخاصة في خدمة ضيوف الرحمن تحت شعار ” خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا ” .

ووصل الوفد بقيادة القائد عبدالرحيم الغامدي الى مقر المعسكر وبدأت عمليات المسح والإرشاد وتحديد المواقع بمعسكر منى خلال الايام الماضية بالإضافة لاستعداد أعضاء الفرقة على المنافسة على دروع التميز حيث حصلت الجوالة على عشرون بطاقة تميز والمركز الثالث في الزيارة الصباحية كما حصل كل فرد بادج كشفي من قائد جوالة جامعة الباحة وحصل العضو فيصل الغامدي على وسم مبادرة تطوعية من جوالة جامعة حائل .