بالصور.. حلا الترك بثياب المدرسة ودون مكياج - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

اثارت صور حلا الترك وهي بثياب المدرسة برفقة شقيقها وهما يستعدان للذهاب للمدرسة بأول أيام المدرسة ، إعجاب المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي ، حيث أبدوا إعجابهم بنمط الحياة الجديد الذي تعيشه الفنانه الشابة وشقيقاها برفقة والدتهم .

وكانت قد نشرت منى السابر والدة حلا الترك عبر حسابها على ” إنستغرام ” صورة ظهرت فيها برفقة حلا وشقيقها وهما يرتديان زيّ المدرسة ، وعلقت عليها : ” أول يوم دراسة الله يحميكم ويبعد عنكم كل سوء ويطول بعمر جدتكم الغالية ” .

كما نشرت صورة ثانية ظهرت فيها حلا برفقة شقيقها وكتبت: ” الله يحفظكم وينور طريقكم وإنشاء الله سنه خير عليكم يارب ” . وحظيت الصورتان بعدد كبير جداً من المعجبين خلال ساعات قليلة.