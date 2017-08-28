 بالصور.. حلا الترك بثياب المدرسة ودون مكياج - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالصور.. حلا الترك بثياب المدرسة ودون مكياج

بالصور.. حلا الترك بثياب المدرسة ودون مكياج
أماني الغامدي(صدى):

اثارت صور حلا الترك وهي بثياب المدرسة برفقة شقيقها وهما يستعدان للذهاب للمدرسة بأول أيام المدرسة ، إعجاب المتابعين بمواقع التواصل الأجتماعي ، حيث أبدوا إعجابهم بنمط الحياة الجديد الذي تعيشه الفنانه الشابة وشقيقاها برفقة والدتهم .

وكانت قد نشرت منى السابر والدة حلا الترك عبر حسابها على ” إنستغرام ” صورة ظهرت فيها برفقة حلا وشقيقها وهما يرتديان زيّ المدرسة ، وعلقت عليها : ” أول يوم دراسة الله يحميكم ويبعد عنكم كل سوء ويطول بعمر جدتكم الغالية ” .

كما نشرت صورة ثانية ظهرت فيها حلا برفقة شقيقها وكتبت: ” الله يحفظكم وينور طريقكم وإنشاء الله سنه خير عليكم يارب ” . وحظيت الصورتان بعدد كبير جداً من المعجبين خلال ساعات قليلة.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 59 ] نشر منذ 10 دقائق

مدرسه والناس حج وعيد
ياتسذبكم

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