إكتمال قدوم حجاج الخارج للمملكة - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن اكتمال قدوم حجاج الخارج عبر جميع منافذ المملكة الدولية البرية والبحرية والجوية .

وأكد مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى ، أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا من الخارج لحج هذا العام ١٤٣٨هـ حتى الآن بلغ ( 1.735.391 ) حاجاً .

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأثنين في جدة أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية بلغ ( 1.631.979 ) حاجاً ، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية ( 88.585) حاجاً ، وبلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية (14.827) حاجاً .

وبين اليحيى حرص القيادة الرشيدة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بتسهيل إجراءات دخول الحجاج عبر مختلف منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية ، موضحاً أن المديرية العامة للجوازات وبإشراف ومتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا – حفظه الله- قد جهزت خلال خطة مرحلة القدوم جميع الكوادر البشرية المؤهلة والأجهزة التقنية المتطورة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات القدوم لكل حاج في وقت قياسي ، اللواء اليحيى.

و أشار إلى أن الجوازات أعدت لجاناً إدارية موسمية تتمركز في مداخل مكة المكرمة في كل من مركز : الشميسي ، والتنعيم ، والبهيتة ، والكر ، وتعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق المخالفين لتعليمات الحج وفق الأنظمة المعمول بها والمقررة بحقهم.

وأوضح المديرية العامة للجوازات أن العقوبات التي ينص عليها القانون بحق الناقلين للحجاج دون تصريح متعددة حيث يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل حجاجاً لا يحملون تصريحاً نظامياً بغرامة مالية مقدارها ١٠ آلاف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ١٥ يوماً ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يعاقب بغرامة مالية مقدارها ٢٥ ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة شهرين ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة ومافوق يعاقب بغرامة مالية مقدرها ٥٠ ألف ريال عن كل حاج يتم نقله وبالسجن لمدة ستة أشهر .

وتابع اليحيى أنه في كل الأحوال يتم المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المساهم كما يتم ترحيل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة ، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً ، ويتم أيضاً التشهير بالمخالف لافتاً إلى أن قوة الجوازات بالحج استعدت للمرحلة الثانية من خطتها لموسم الحج خلال الأيام القادمة في مرحلة مغادرة ضيوف الرحمن وعودتهم لأوطانهم سالمين غانمين.

وناشد مدير عام الجوازات جميع الحجاج القادمين من خارج المملكة الالتزام بالمدة المحددة لمغادرتهم بعد أداء فريضة الحج قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة القادمين بموجبها حتى لا يتعرضوا للمسائلة والعقوبة المقررة نظاماً .

وكشف اللواء اليحيى أن المشاركين من قطاع الجوازات في مهمة حج هذا العام يعملون على مدار الساعة لخدمة وراحة ضيوف الرحمن ، منوهاً بدور وسائل الإعلام المختلفة المقروئة والمسموعة والمرئية على دعمها لقطاع الجوازات واسهامها في إيصال المعلومة والرسائل إلى المستفيدين من مواطنين ومقيمين ، بجانب الزوار والحجاج ، ما يساعد الجوازات في تقديم خدماتها للجميع.