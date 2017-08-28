حفل وداعٍ وتكريم للدبلوماسيين المنتهية إيفادهم بسفارة المملكة في ماليزيا - صحيفة صدى الالكترونية

الرياض(صدى):

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان حفل وداع وتكريم لنائب القنصل شعلان بن فريح الشمري الذي انتهت فترة ايفاده وترحيب بالموظفين الجدد في السفارة والملحقيات التابعة لها .

و حضر الحفل الملحق العسكري العميد البحري الركن حسين بن عبدالرحمن القميع والقائم بأعمال السفارة فواز بن طنف العتيبي ومدير مكتب السفير فضي الرشيدي وموظفين السفاره والملاحق التابعة لها.

من جانبهم أعرب الأعضاء المكرمين عن الشكر للسفير محمود بن حسين قطان على تكريمه،وعبروا عن امتنانهم لما لقوه من دعم خلال فترة عملهم في السفارة.

و ألقى السفير قطان كلمة خلال الحفل شكر فيها الشمري على كل ما بذله من جهد واخلاص وتفاني اثناء فترة عمله متمنياً له التوفيق في عمله الجديد عقب ذلك سلم السفير قطان له شهادت الشكر والدرع التقديري ثم تناول الجميع مأدبة العشاء تكريماً له بهذه المناسبة .