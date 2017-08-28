بالأسماء.. أطعمة تظل صالحة للاستخدام ثلاثة آلاف عام - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

بعض الأطعمة تستطيع الصمود، وتظل صالحة للاستهلاك رغم مرور سنوات، في حال حفظها بطريقة خاصة تحميها من التعفن والفساد.

ويتصدر هذه الأطعمة العسل القائمة، بعدما عثر علماء على عينات صالحة للاستهلاك منه، تعود إلى ثلاثة آلاف عام مضت في أحد مقابر مصر.

ويؤدى انخفاض نسبة المياه في العسل وارتفاع نسبة السكر لمنع البكتيريا من التكاثر فيه، ويمكن إعادته بعد التصلب بحكم الزمن إلى حالته عبر التدفئة.

هناك أيضًا البقول المجففة (الفول والعدس وغيرهما) ويمكن الاحتفاظ بالبقول صالحة للأكل لسنوات، شرط الاحتفاظ بها في مكان جاف، لا يسمح بتسرب الهواء. وهناك الخل، حيث تحميه نسبة الحموضة المرتفعة من أنواع البكتيريا، لا سيما الخل الأبيض القابل للاستخدام إلى الأبد.

ويظل الأرز صالحًا للاستهلاك لعقود من الزمن، شرط أن يُحفظ في حرارة منخفضة تقل عن 3 درجات مئوية، وفي أجواء قليلة الأكسجين. وعلى عكس الأرز الأبيض، يتلف الأرز البني بسرعة أكبر.

ويساعد إضافة السكر والملح إلى الأطعمة في حفظها لفترات طويلة؛ لأنهما يساعدان في إخراج المياه من تلك الأطعمة، وإن احتُفظ بالملح أو السكر في مكان خالٍ من الرطوبة، سيبقيان صالحين للتناول مدى الحياة، وبدورها تظل الشوكولاتة السوداء (الخالية من الألبان) صالحة لعامين وأكثر.