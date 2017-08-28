بالصور.. BMW M3 باللون الأخضر المميز في أبوظبي - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

اذا كنت من هواة منتجات M التابعة لـ BMW فأنت بالتأكيد من عشاق اللون الأخضر علي سيارات الشركة كما في هذه النسخة M3 المعدلة التي عرضت في معرض BMW أبوظبي موتورز مع قطع M Performance وأجزاء خارجية عريضة وجناح خلفي من ألياف الكربون ونظام عادم مخصص وعتبات جانبية.

كما تأتي السيارة بعجلات متعددة الاذرع ومكابح صفراء تضيف بعض الاختلاف اللوني المميز لجسم السيارة المطلي باللون الأخضر جافا كما ينعكس لون السيارة الخارجي في داخل المقصورة كذلك كما يتواجد اللون في لوحة القيادة وألواح الأبواب والمقاعد ومساند الأذرع والجزء السفلي من لوحة القيادة مع تطريز مختلف كما توجد أجزاء من ألياف الكربون حول عداد iDrive وحول فتحات التهوية في جانب السائق وعلي الجزء العلوي من لوحة القيادة مع نظام عادم Akrapovic.

