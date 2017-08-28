سرقة مجوهرات ثمينة من أسرة خليجية في فيينا - صحيفة صدى الالكترونية

فيينا(صدى):

تعرضت أسرة خليجية لسرقة مجوهراتها الثمينة من خزانة الغرفة التي كانوا يقطنون فيها بأحد الفنادق الفخمة المصنفة خمسة نجوم في العاصمة النمساوية فيينا.

وأفادت المعلومات بأن الأسرة تعرضت للسرقة رغم كون الأموال والمقتنيات الثمينة كانت موضوعة داخل خزانة الغرفة التي تفتح فقط عن طريق ” رقم سري ” ، مع عدم ملاحظتهم وجود أي علامات كسر عليها، ما يُرجح أن تكون العملية من قبل أحد العاملين.

وكانت الأسرة في جولة تسوق في أحد المتاجر، ولدى عودتها إلى الفندق؛ بحث الأب عن جهازه اللوحي فلم يجده، فشعر بوقوع شيء ما غير طبيعي، فتوجه للخزانة كي يتفقدها، وعند إدخال الرمز السري لم تفتح الخزانة، مما اضطره إلى المحاولة ثلاث مرات متتالية بدون فائدة، فتوجه إلى المسؤول الأمني في الفندق الذي قدم لفتح الخزنة ليتفاجئوا جميعًا بعدم وجود أي من مقتنياتهم وسرقتها بالكامل، ما عدا جوازات السفر التي بقيت في مكانها.

وتم فتح تحقيق في عملية السرقة بعد الاتصال بالسفارة العربية المعنية في النمسا، حيث قدمت السفارة للعائلة المكونة من 6 أفراد (أبوان وثلاثة بنات وولد) المساعدة الكاملة، وقامت بتعيين محامٍ لمتابعة الملف مع السلطات المختصة، ووعدتهم بتعويض جميع المسروقات التي سُلبت منهم من الفندق الذي يعد أحد أبرز فنادق العاصمة فيينا والمصنف 5 نجوم.