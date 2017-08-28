سرقة مجوهرات ثمينة من أسرة خليجية في فيينا - صحيفة صدى الالكترونية

سرقة مجوهرات ثمينة من أسرة خليجية في فيينا
تعرضت أسرة خليجية لسرقة مجوهراتها الثمينة من خزانة الغرفة التي كانوا يقطنون فيها بأحد الفنادق الفخمة المصنفة خمسة نجوم في العاصمة النمساوية فيينا.
وأفادت المعلومات بأن الأسرة تعرضت للسرقة رغم كون الأموال والمقتنيات الثمينة كانت موضوعة داخل خزانة الغرفة التي تفتح فقط عن طريق ” رقم سري ” ، مع عدم ملاحظتهم وجود أي علامات كسر عليها، ما يُرجح أن تكون العملية من قبل أحد العاملين.
وكانت الأسرة في جولة تسوق في أحد المتاجر، ولدى عودتها إلى الفندق؛ بحث الأب عن جهازه اللوحي فلم يجده، فشعر بوقوع شيء ما غير طبيعي، فتوجه للخزانة كي يتفقدها، وعند إدخال الرمز السري لم تفتح الخزانة، مما اضطره إلى المحاولة ثلاث مرات متتالية بدون فائدة، فتوجه إلى المسؤول الأمني في الفندق الذي قدم لفتح الخزنة ليتفاجئوا جميعًا بعدم وجود أي من مقتنياتهم وسرقتها بالكامل، ما عدا جوازات السفر التي بقيت في مكانها.
وتم فتح تحقيق في عملية السرقة بعد الاتصال بالسفارة العربية المعنية في النمسا، حيث قدمت السفارة للعائلة المكونة من 6 أفراد (أبوان وثلاثة بنات وولد) المساعدة الكاملة، وقامت بتعيين محامٍ لمتابعة الملف مع السلطات المختصة، ووعدتهم بتعويض جميع المسروقات التي سُلبت منهم من الفندق الذي يعد أحد أبرز فنادق العاصمة فيينا والمصنف 5 نجوم.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33068 ] نشر منذ 14 ساعة
اللهم رد لهم ضالتهم وردهم لبلادهم سالمين ,, آمين ,,
الشاهين[ عدد التعليقات: 697 ] نشر منذ 13 ساعة
زكاة أموالهم هياط بالذهب بالغرب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12576 ] نشر منذ 13 ساعة
يستاهل كل خليجي ذهب لسياحه وياخذ معه اشياء ثمينه مثل الذهب والمجوهرات وغيرها
انت رايح تعرض اشيائك للاجانب والا رايح تتسوح
الواقع[ عدد التعليقات: 5018 ] نشر منذ 13 ساعة
الحمد لله انهم لا زالوا على قيد الحياة بعض الناس يسير في هذه الحياة بالبركة وانعدام للمسؤلية مع الاسف
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 1107 ] نشر منذ 12 ساعة
من خرج من داره قل مقداره
النخيش[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 10 ساعات
هذه عينه سيئه للخليج التفاخر بالمجوهرات وهو في رحله سياحه ويستحق ان يسلب ماله ومجوهراته ولايستحق العطف والمساعده
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 967 ] نشر منذ 5 ساعات
جنت على نفسها براكش
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 5 ساعات
الله المستعان .ليش يروحون بها معهم
ابوعجره[ عدد التعليقات: 144 ] نشر منذ 56 دقيقة
يمكن أخذوا المجوهرات لو صار زنقه يبيعوها الاحتياط واجب