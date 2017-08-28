إصابة مواطن بالقريات بطلق ناري.. والجاني يسلّم نفسه - صحيفة صدى الالكترونية

على العنزي(صدى):

أصيب مواطن في محافظة القريات بأعيرة نارية في منطقة الفخذ، ما استدعى نقله إلى المستشفى فيما سلم الجاني نفسه للشرطة.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس:أنه تلقى مركز شرطة الفيصلية التابع لشرطة محافظة القريات بلاغاً بعد منتصف ليلة أمس الأحد يفيد بدخول مواطن في العقد الثاني من العمر إلى العناية المشددة بمستشفى القريات العام نتيجة اصابته بعيار ناري بفخذه وقد تعذر استجوابه لسوء حالته .

وأضاف أنه بتكثيف التحريات والبحث وتضييق الخناق أدى عن قيام مطلق النار بتسليم نفسه وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر،وتم مصادرة السلاح المستخدم وإشعار فرع النيابة العامة بالمحافظة لأتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.