ارتفاع ديون قطر لـ 486 مليار ريال - صحيفة صدى الالكترونية

ارتفاع ديون قطر لـ 486 مليار ريال
كشفت بيانات اقتصادية أن الحكومة القطرية استدانت من المصارف المحلية والخارجية نحو 15 مليار ريال قطري خلال شهر يوليو الماضي، فيما رصدت البيانات نفسها ديون القطاع العام القطري (الحكومي وشبه الحكومي) للمصارف المحلية والخارجية، حيث بلغ 486.8 مليار ريال قطري.
يأتي ارتفاع الدين العام القطري متزامنًا مع تراجع الأداء الاقتصادي، وأزمة سيولة تواجهها الدوحة بعد تردي علاقاتها مع الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، وتعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطري، للمصارف المحلية.
وشكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال، مقارنة بـ442.6 مليار ريال قطري بنهاية شهر يونيو 2017، بارتفاع نسبته 3% بما يعادل 15.2 مليار ريال قطري، أما ديون الحكومة للمصارف الخارجية فقد بلغت قيمتها 29.1 مليار ريال قطري، بنهاية يوليو 2017.
وتتوزع الديون الحكومية القطرية على قسمين: تسهيلات ائتمانية وهي الأكبر، والأوراق المالية ” السندات والصكوك “.
وبلغت قيمة التسهيلات التي اقترضتها الحكومة القطرية من المصارف نحو 347.8 مليار ريال بنهاية يوليو 2017.
وبلغت قيمة الأوراق المالية نحو 139.1 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2017 .
يأتي هذا فيما تواجه المصارف المحلية القطرية حالة عدم استقرار في ودائعها المصرفية، وفقدت المصارف القطرية نحو 65.1 مليار ريال قطري خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1957 ] نشر منذ 35 دقيقة
قريبا سيشل الاقتصاد في قطر بسبب خيانة الحمدين قذافي الخليج
الضحيه هم الشعب القطري للاسف
شاهد على العصر[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 19 دقيقة
يقول المثل اكذب اكذب حتى يصدقك الناس