وزير مغربي: علاقتنا مع الجزائر دخلت طريقًا مسدودًا - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة، إن العلاقات بين بلاده والجزائر “دخلت نفقًا مسدودًا على جميع المستويات “.

وأوضح أنه ” لا تطور في العلاقات بين البلدين، وأنه لم تتم أية زيارة ثنائية بين البلدين منذ أكثر من سبع سنوات ” ، مشيرا إلى أن ” التنسيق دخل طريقًا مسدودًا، وأن اجتماعات اتحاد المغرب العربي لا تنعقد، وأن المغرب العربي يبقى المنطقة الأقل اندماجًا في القارة “.

وأبدى استعداد بلاده للتعامل ” مع جميع البلدان الإفريقية التي لا تُبدي عداء للسيادة المغربية، رغم أنها ورثت مواقف تعود لفترة متجاوزة حول الصحراء المغربية “.