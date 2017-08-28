بالصور.. غواصات المستقبل تشبه مخلوقات البحر - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. غواصات المستقبل تشبه مخلوقات البحر
في مبادرة لعلماء ومهندسين من المنتدى البريطاني لعلم الهندسة البحرية والتكنولوجيا، تم تسليط الضوء على تصميم غواصات ” ثورية ” ، يمكن تصنيعها في المستقبل القريب، بعضها يشبه مخلوقات البحر.
وأوضح متحدث باسم البحرية البريطانية، أن الهدف من المبادرة تخيل الشكل الذي ستبدو عليه الغواصات، وكيفية عملها على حماية البلاد خلال العقود المقبلة.
وأكد ” بيتر بيبكين ” أن تغطية المياه لـ70% من كوكب الأرض يجعل المحيطات ذات إمكانيات هائلة، وخلال الأعوام الخمسين المقبلة، ستكون المنافسة كبيرة للعيش والعمل في البحر.
وأبدع المصممون أشكالًا فريدة مقتبسة من مخلوقات بحرية ما يعكس إمكانيات مميزة في المناورة، وقدرة كبيرة على الاستشعار تتيح لها أن تتوارى عن أنظار العدو تحت الماء.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33068 ] نشر منذ 10 ساعات
الله يكفينا شركم انتم وصناعاتكم الخبيثه ,, آمين ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2018 ] نشر منذ 9 ساعات
رامز قرش البحر سبقكم فيها
😂😂
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 4 ساعات
للاسف سبقتكم عليها 👈 طوكيو البهيه 😍😍😍
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 4 ساعات
قبل ١٢سنه تابعت فلم وثائقي
عن الصناعات في اليابان
وكانت تلك الاشكال من بينها😍😍
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 4 ساعات
اليابان
لايمكن احد يتصدر صناعاتها
لها شركات رائده ع مستوى العالم
وعلامات تجاريه اشهر من نار على علم
د̯͡ي̯͡م̯͡🌨[ عدد التعليقات: 7744 ] نشر منذ 4 ساعات
ي أمل
اليابان شعب واعي ومبدعين عقولهم فوق صغيرهم وكبيرهم يشتغلون
عكس ناس عقولهم تحت وشغالين ف القذارة الحسية و المعنوية.
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم
ياديم صدقتي وصدق قلمك ومنطوقك 😍😍
اليابان بلاد الشمس المشرقه
اشرق فيها الابداع والعلم والحضاره
بفضل الله ثم العقول النيره المنتجه لا المستهلكه والتافهه😍😍
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 2 ساعتين
طيب
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
اليابان 👈تعتبر امبراطوريه
فيقال امبراطورية اليابان
والرئيس 👈يطلق عليه امبراطور 😍🙏
برق[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
امل
ملاحظ انتس تحبين اليابان 🤔🤔🤔🤔 لايكون وجيهتس مثل
وجيهاتهم وخشيمتس اوفيطس مثل خشيماتهم 😊😊😊😊
صارحيني وعلميني
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
قبل ١٠ سنوات
احتفلت اليابان بنزع اخر اشارة مرور في البلاد كلها 😍
.
.شعب نظامي يمشي ع الساعه 😍
.
العلم 👈شغلهم الشاغل ولاغيره ✋ …ياحبي لهم ولعيونهم الممطوطه 😍😍😗 قبلاتي لهم
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 1302 ] نشر منذ 2 ساعتين
خير ان شاء الله
برق[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
امّوله
انتي تبين تفرسيني في هالليل 😤😤😤 اعجبي فيهم
بس القبلات لاترسلينها ☺️☺️☺️☺️
قهرتيني مع هاليابانيين ، مغار تمطمطين في هالقبلات وترسلين
علاهم 😖😖😖 هذي فقعة كبد 😓😓😓
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
باذن الله
سأزور اليابان في يوم ما
بعد مااسقط فرض الحج عني 😊
.
.طلبت قبل ٤ شهور طلبيه فيتامينات من عندهم
والان خبيت العلبه عندي بعد ماخلصت 😍😍
صعب علي اني ارميها 😓 لانها من ريحتهم 😁
بنت ابوها[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما اعتقد يابرق لان اليابانيات شعورهم ناعمه وليست خشنه كديش ،،،وكذلك اهل اليابان بشرتهم بيضاء مش سوداء
وايضا اليابانيات لايجدون وقت للنوم وليس التبطح على الشات 24 ساعه هنااااااك فرق
برق[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
وتحبين ريحتهم بعد
افوووووووه ياريحتهم تسنّها ريحة تسلاب مرمّه
ودامها وصلت للريحه فالظاهر ان مافيتس طب 😬😬 يبالتس
من يكويتس على الغارب بالميسم كود تصحين 😢😢😘😘
برق[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
بنت ابوها
وانتي شفتي امل قبل كذا ؟؟؟؟ حسب معرفتي وخبرتي وفلفستي الخاااااصه بي
فأنا حللت حب امل لهم ان امل قد تشبههم اما بالشكل او ان امل تحب
النظام والالتزام به لذلك حبتهم
فيه شي مشترك بين امّوله وبينهم
بس كيف اعرف انا 🤔🤔🤔🤔🤔
ام البنات[ عدد التعليقات: 1253 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههه حرام عليك امول م تعرف الغارب ذي ثقافه عتيبيه
حتي اسئلها وش الغارب
بنت ابوها[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت ماشفتها تتعامل مع مجرد اسم ولكن حنا نعرفها ودرسنا معاها كانت منبوذه من كل البنات لتصرفاتها الحمقاء وغرورها على بنات البدو عز الله ان معرفتها تجيب الغثى والغثيان
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
بنت ابوها
بقولك شي 👈بما انك متابعه جديده وتعبانه جدا بمطاردتي بكل اللمعرفات اصلا كل من يشوفني 🤔🤔
يسألني انتي سعوديه ؟؟؟ اقول اي نعم ؟ بس كوكتيل ؟ يقولون مو باين 😊😊
.
.وصلت الفكره 😊
.
.
اقسم برب البيت في هذه الليالي المباركه اني ماكذبت بحرف واحد 😊
بتصدقي او مابتصدقي شي راجع لك ولافرقتي اصلا عندي وايدك وماتعطي 😎
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههههههههههههههههههههههه
برق[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
بنت ابوها
دامك قلتي مغروره فهذي يعني انها جميله 😁😁😁😁😁
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 2 ساعتين
🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨🔨
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
بنت ابوها
اقسم بالله يحق لي اغتر
واقولها صادقه
برق[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 2 ساعتين
امّوله. ++ بنت ابوها
فكونا من انحراف الماضوع والا ترى بطفي الجهاز وأروح أرقد
والله اني رسمت ٥٠ ٪ من شكلك ووجهك بمخيلتي 😘😘😘
برق[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 1 ساعة
امّوله
ان شاءالله تتزوجين ثم يلقطك رجالتس لليابان بس بعد الزواج
بشهرين الى ثلاثه وتقضين هناك شهر
مار والله اخاف علاكم تأكلون لحم التسلاب 😷😷 يقولون ماياكلون
الا التسلاب
والا تدرين عن شي 🤔🤔 لا تأكلون لحم بالمرّه ، خلوكم على الباض
والجبن والطحينيه لين تمرج ابطونكم 😉😉😉
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 1 ساعة
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برق[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 58 دقيقة
خربت الماضوع هالاجوديه
لاحول ولاقوة الا بالله
بنت ابوها[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 56 دقيقة
دامك اقسمتي انا اسالك هل طول حول 150 او 155 بالكثير مع الشعر الخشن يعتبر عندك من مواصفات الجمال ؟؟؟
اما غرورك فهذا لان بعض البنات يعتبرون البدويات اقل منهم ويصيبهم غرور واسالي صديقتك الدائمه بالكليه
فاكرتها ف . العريفي !!! عن وضعك المزري @واما من اراد ان يعرف شكلك يرجع لخبر صدى
بعنوان ؛ ؛ نوع شامبو مناسب لشعرك خلال الدوره الشهريه ؛ ؛ التعليق الاول
برق[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 50 دقيقة
بنت ابوها
هي باضا والا سمارا ؟؟ 😂😂😂😂
ودبيّه والا نحيفه ؟؟؟
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 41 دقيقة
خييييير 😂😂
اصلا حنا شمال ماعندنا لاعريفي ولانيله في الكليه كلها ولا عرفت احد بهالاسم نهائيا قبائلنا هي الخوالد والسرحان وشمر وروله وعنزه فقط فقط وومن كل هالقبايل اعرف زميلات هههههه
صدقيني انتي غلطانه
.
.بعدين انا ملامحي جدا جدا جميله لله الحمد والمنه
طولي ممتاز ومقتنعه فيه
والشعر الجعد 👈🤔مااعتقد انه عاب مريام فارس 😉😉لان سر الجمال الذي اعنيه في الملامح والبياض وهذا مااتمتع فيه لله الحمد وليس الشعر
الشعر امره محلول 👈كل الوسائل متوفره حبيبتي لكن الملامح ولون البشره هو اللي صعب تعدليه 😉😉
ثانيا مو خافيني اخليه حرير 👈بالكيرااتين ولكن كلن يقول شكلي بالجعد اجمممممل
واغلب تسريحاتي كدش بناء ع نصح الزميلات لي ونظرتي انا قبل اي احد
وياليتك تشوفيني لو مره بس 😊
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 23 دقيقة
🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 بعض الناس يرقب
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10706 ] نشر منذ 23 دقيقة
وبعدين
انا بدويه وبنت بدوي
وكلنا سواسيه لله الحمد
كيف اتكبر ع البدو وانا منهم 🤔
وتراني متواضعه جداااا جدااااا
لكني قليلة التحدث مع الغرباء فيعتقدون انه غرور وكثيييير جاء وصارحني بعد ان عرفوني صح قالوا كنا نظن انك مغروره بسبب صمتك
وعلاقاتي محدوده ليست تكبرا حاشا لله بل لاني اكتفي بصديقه واحده
وهي بنت عمي وهي صديقتي الوحيده ولا اعرف غيرها
وماذكرتيه يااختي غير صحيح ولا اعرف احد بهالاسم