بالصور.. غواصات المستقبل تشبه مخلوقات البحر - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

في مبادرة لعلماء ومهندسين من المنتدى البريطاني لعلم الهندسة البحرية والتكنولوجيا، تم تسليط الضوء على تصميم غواصات ” ثورية ” ، يمكن تصنيعها في المستقبل القريب، بعضها يشبه مخلوقات البحر.

وأوضح متحدث باسم البحرية البريطانية، أن الهدف من المبادرة تخيل الشكل الذي ستبدو عليه الغواصات، وكيفية عملها على حماية البلاد خلال العقود المقبلة.

وأكد ” بيتر بيبكين ” أن تغطية المياه لـ70% من كوكب الأرض يجعل المحيطات ذات إمكانيات هائلة، وخلال الأعوام الخمسين المقبلة، ستكون المنافسة كبيرة للعيش والعمل في البحر.

وأبدع المصممون أشكالًا فريدة مقتبسة من مخلوقات بحرية ما يعكس إمكانيات مميزة في المناورة، وقدرة كبيرة على الاستشعار تتيح لها أن تتوارى عن أنظار العدو تحت الماء.