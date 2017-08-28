يابانيون يحتجون على تحليق مروحيات أمريكية خطرة - صحيفة صدى الالكترونية

طوكيو(صدى):

وجه برلمانيون يابانيون، نداء لحكومة اليابان يطالبون فيه بوقف تحليق مروحيات ” أوسبري ” الأمريكية فوق جزيرة أوكيناوا، معبرين في ندائهم عن احتجاجهم ضد ما تفعله الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن برلمان الجزيرة احتج على تحليق هذه الطائرات بعد سقوط واحدة منها مؤخرًا في أستراليا. وطالب نواب (في برلمان أوكيناوا) في وثيقة الاحتجاج، بالتخلي تمامًا عن نشر مروحيات من نوع V-22 Osprey.

وتنشر هذه الطائرات في قاعدة ” فوتينما ” العسكرية الأمريكية القائمة على أراضيها، ووقْف تحليقها حتى 19 فبراير 2019. وقال النواب إن الحوادث مع هذه الطائرات تقوض الثقة في حكومتي الولايات المتحدة واليابان.

وفي شهر ديسمبر 2016، تحطمت طائرة مروحية من نوع V-22 أوسبري في أوكيناوا في البحر بالقرب من الشاطئ خلال تدريبات على التزود بالوقود في الجو، كما تحطمت طائرة أخرى من هذا النوع قبالة سواحل أستراليا في الخامس من أغسطس.

ويخشى سكان أوكيناوا بحسب ” روسيا اليوم ” على سلامتهم، لا سيما في ضوء حقيقة أن قاعدة ” فوتينما ” تقع في قلب مدينة جينوان المزدحمة. وتخرج في مدينة أوكيناوا اليابانية بشكل متكرر مظاهرات واسعة تطالب بمنع نشر هذا النوع من الطائرات على الأراضي اليابانية.