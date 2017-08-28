فتاة تقتل والدتها بـ " نكتة " - صحيفة صدى الالكترونية

فتاة تقتل والدتها بـ ” نكتة “
لقيت سيدة أمريكية مصرعها في المكسيك، بعد تعرضها للسقوط من شرفة، والسبب نكتة ألقتها ابنتها أثناء قضاء العطلة هناك.
وقالت شبكة ” فوكس نيوز ” الإخبارية على موقعها، إن المعلمة الأمريكية شارون ريجولي التي كانت تقضي عطلتها في المكسيك، برفقة ابنتها وصديقتها مطلع شهر أغسطس الجاري، استأجرت منزلاً خاصاً به شرفة، وأثناء جلوسها في الشرفة، ألقت عليها ابنتها نكتة، فانفجرت بالضحك، وفقدت التوازن؛ جراء استغراقها في الضحك المتواصل، فسقطت على ظهرها.
وانزلقت إلى الوراء نحو حافة الشرفة، التي كانت مصممة على شكل مقعد طويل، وسقطت من الأعلى إلى الأرض.
وأشار شقيق المعلمة إلى أن معايير البناء في المكسيك تختلف عن تلك التي في الولايات المتحدة، حيث كانت شرفة المنزل المستأجر من دون سور حقيقة، وهو الأمر الذي لم تكن ” شارون ” معتادة عليه.
وحسب ” فوكس نيوز ” ، فقد تم نقل المعلمة ” ريجولي ” المصابة بجروح خطيرة من المكسيك إلى الولايات المتحدة، حيث ظلت على أجهزة الإعاشة لمدة سبعة عشر يوماً، ورغم جهود الأطباء لم تستطع السيدة البالغة 50 عاماً التعافي من جروحها البليغة والخروج من حالة الغيبوبة.
وفي النهاية اضطرت أسرتها إلى السماح للأطباء بفصل الأجهزة، وقامت أسرتها بالتبرع بأعضائها لخمسة أشخاص.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33172 ] نشر منذ يومين
تعددت الأسباب والموت واحد ,,
,, بس أحلا ما باالموضوع انهم جزأوها ، وباعوها تشليح ,,
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2098 ] نشر منذ يومين
على طاري النكته😊
💥فيه عجوز جاها فشل كلوي
وترقدت بالمستشفى ،
صارو يزورونها الحريم يسلمون عليها
وكل من سألتها وش بك يا أم فلان؟
قالت فيني إيدز 😂
ويهجون الحريم من الخوف 😨😨
عرفو عيالها بالموضوع
قالو ليش يمه تقولين فيك إيدز
وإنتي فيك فشل كلوي 😢
قالت علشان إذا توفيت
ماتفكر أي وحده منهم تاخذ أبوكم😂😂
😂😂😂😂😂😂
يقولون إبليس في العنايه ميت دماغياً
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33172 ] نشر منذ يومين
,,, كثر من هذي ياابو تركي ههههههههه احس اني انا ابخش العنايه المركزه من الضحك ,,
,, اضحك الله سنك ,, آمين ,,
فتامين (( و ))[ عدد التعليقات: 2274 ] نشر منذ يوم واحد
إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب
🌹
💄فوفو20💄[ عدد التعليقات: 5440 ] نشر منذ يوم واحد
يعني هي اللي طيحت نفسها من الضحك
أنسان صريح[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ يوم واحد
ومن الضحك ماقتل هذي نهاية الضحك يمدحون الإبتسامة 🙂
د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 7837 ] نشر منذ 15 دقيقة
دام النُكت تموت أجل هونت ماعاد أنكت ماودي أتسبب ف موت أحد😊
صحيح فيه ناس ودي أقتلهم ، وعندي طُرق للقتل أحلى من النُكت🤔🤔