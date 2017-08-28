عضو شورى يتساءل: لماذا ننفق 12 مليارًا على مستشارين أجانب ؟! - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

استنكر عضو مجلس الشورى هاني خاشقجي، تعاقد بعض الأجهزة الحكومية مع شركات ومكاتب أجنبية بهدف تقديم خدمات استشارية بعقود وصلت إلى 12 مليار ريال مؤكدا أنه أمر لا يمكن القبول أو التسليم به.

وقال خاشقجي أن الأجانب لا يملكون سواء كانوا أفرادا أو شركات ما يملكه أبناء الوطن، مشددا على أن المملكة وجامعاتها تزخر بالكفاءات الوطنية المتخصصة في كل العلوم، فضلا عن العشرات من مراكز البحوث العاملة تحت مظلة الجامعات أو القطاع الخاص.

وقال إن المراكز والكفاءات الوطنية هي الأولى بتلك العقود وستقبل بمقابل أقل من ذلك، بدلا من الاستشاري الأجنبي الذي يبني تقاريره على معلومات يقدمها له المسؤول الحكومي أو الباحث الوطني مقابل فنجان من الشاي، ثم لا يفعل إلا أن يعيد إخراج هذه المعلومة في شكل تقرير ملون أو عرض مرئي مبهر.

وويذكر أن ديوان المراقبة العامة كشف عن إنفاق جهات حكومية نحو 12 مليار ريال على مستشارين خلال عام واحد، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة للأوامر الملكية السامية.