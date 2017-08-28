دلالات رؤية القطط في المنام - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

نشر أحد الباحثين بعض الدلالات والتفسيرات لرؤية القطط في المنام ، لافتاً إلى ان رؤية القطط في المنام لها معانِ ودلالات كثيرة تختلف حسب حجم ولون وشكل القط الذي رأيته .

تفسير حلم القطط لابن سيرين:

يقول ابن سيرين في تفسيره لرؤية القط في المنام:

أنه إذا حلمت بقطة فهذا يعني حظاً سيئاً، إذا لم تنجح في قتلها أو إبعادها عنك.

و إذا هاجمتك القطة في الحلم، يعني أن هناك أعداء لك سوف يدمرون سمعتك بأي وسيلة ممكنة و هذا يؤدي إلي اليأس. و لكن إذا نجحت في إبعادها عنك ، يدل علي أنك ستتغلب علي المصاعب التي تواجهك و ستحصل علي مكانة مرموقة في وظيفتك .

إذا حلمت بأن قطة خدشتك، فهذا سيدل على أن عدو لك سيقتنص منك . و إذا سمعت صراخ قطة في الحلم يدل علي انك ستقابل صديق خائن.

و إذا حلمت فتاة أنها تحمل قطة فهي سوف تقع تحت تأثير خيانة الأخرين .

و إذا حلمت بقطة بيضاء و نظيفة فهذا يدل علي مأزق قد يبدو ظاهراً غير مؤذي و لكن سيتضح أنها مصدر للحزن و فقدان للمال.

تفسير حلم القطط للنابلسي:

في تفسير النابلسي لرؤية القطط في المنام يقول:

تدل رؤية القطة علي الصدق و الفصاحة و الألفة و الأنس . أو أنها إمرأة معجبة بنفسها.

تفسير حلم القطط البيضاء:

إذا رأيت في منامك قطة بيضاء تحاول استثارة اهتمامك بها فهذه القطة تعكس نفسك التي تتوق إلى العاطفة والحب والحنان والإهتمام.

كما أن رؤية قطة بيضاء جميلة تعكس نظرتك إلى نفسك، فأنت تعلمين أنك جميلة وجذابة ما يجعلك مغرورة بنفسك وتنظرين إلى من هم حولك بطريقة متعالية.

أما إذا حلمت بقطة بيضاء شديدة الجمال فهذا يرمز إلى أنك ترغبين بشدة الزواج من شخص إلا أنه غير آبه بك ويقوم بخداعك.

القطة البيضاء العنيفة في الحلم تعكس حزنك وعدم تقبلك لفكرة عجزك عن تحقيق طموحاتك وأحلامك.

تفسير حلم القطط السوداء:

غالباً تدل رؤية القطط السوداء على الحظ السيئ.

إذا رأيت قطة سوداء تهاجمك في الحلم فهذا يشير إلي أنه عليك أن تمضي قدماً في علاقتك.

عند رؤية قتل قطة سوداء في الحلم ، غالباً ما تكون إشارة إيجابية و ذلك لأن القطط السوداء قد تكون رمز للأوهام والخداع.

عند رؤية القطة السوداء تمشي نحوك في الحلم، فهذا يجلب لك الحظ الجيد ، و لكن إذا كانت تمشي في عكس إتجاهك فهذا يعني أنها تأخذ الحظ السعيد معها .

إذا رأيت ذيل قطة سوداء في الحلم، فهذا يعني أنك محظوظ في الحب.

قد تشير أيضاً القطة السوداء في الحلم علي ولادة طفل، أو حدوث بعض الأمور المحزنة أو الندم الذي سوف يحدث لك في المستقبل

القط الأسود في الحلم أيضاً رمز إلي أنك سوف تقابل شخص ماكر في المستقبل.

تفسير حلم القطط الميتة:

القط الميت في المنام عدو لك سيخلصك الله من شره وستزول همومك.

تفسير حلم القطط الصغيرة:

القطط الصغيرة في المنام علامة حسنة، وتبشر بالأخبار السعيدة المتصلة بالنجاح، الزواج، أو الحمل

إذا حلم أحدهم برؤية قطة صغيرة جميلة وهادئة دل ذلك على الراحة والسعادة والفرح، وإذا كانت قبيحة الشكل دل ذلك على النصب والتعب والنكد.

تفسير حلم القطط للعزباء:

رؤية القط في المنام للعزباء تعني شخص ماكر وغير جاد في الحب، مخادع وخائن.

تفسير حلم القطط للمتزوجة:

أما حلم القطط للمتزوجة فيرمز إلى فشل في الحب، وصدمة.

تفسير حلم القطط للحامل:

إذا رأت الحامل قطاً في منامها فهذا نذير خير ويدل على قدوم مولود ذكر.