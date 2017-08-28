صالح الحميدان يطالب بعدم تغيير المادة 77 من نظام العمل - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية صالح الحميدان ، أن المادة 77 من نظام العمل؛ والتي تسمح لشركات القطاع الخاص بفصل المواطنين بدون أي مبرر عولجت بالعاطفة لا المهنية .

وأكد وجود أنظمة بالمملكة تحمي المواطنين، كما أنه لا يمكن لأي شركة أن تسرح المواطنين بدون الالتزام بنسبة السعودة مطالباً بعدم تغيير المادة 77 .

مضيفاً طالبنا من لجنة الصياغة في حال إنهاء عقد الموظف سواء كان مواطناً أو غيره، يجب أن يتم توظيف مواطناً آخر بدلاً منه مقترحاً ضرورة وجود لجان من أجل مراقبة سوء استخدام النظام والتحقيق في ذلك.