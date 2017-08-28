صالح الحميدان يطالب بعدم تغيير المادة 77 من نظام العمل - صحيفة صدى الالكترونية

صالح الحميدان يطالب بعدم تغيير المادة 77 من نظام العمل
قال رئيس لجنة الموارد البشرية في غرفة الشرقية صالح الحميدان ، أن المادة 77 من نظام العمل؛ والتي تسمح لشركات القطاع الخاص بفصل المواطنين بدون أي مبرر عولجت بالعاطفة لا المهنية .
وأكد وجود أنظمة بالمملكة تحمي المواطنين، كما أنه لا يمكن لأي شركة أن تسرح المواطنين بدون الالتزام بنسبة السعودة مطالباً بعدم تغيير المادة 77 .
مضيفاً طالبنا من لجنة الصياغة في حال إنهاء عقد الموظف سواء كان مواطناً أو غيره، يجب أن يتم توظيف مواطناً آخر بدلاً منه مقترحاً ضرورة وجود لجان من أجل مراقبة سوء استخدام النظام والتحقيق في ذلك.
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 580 ] نشر منذ 59 دقيقة
عدو المواطن بكل تأكيد ويجب محاسبته وابعاده من هذا المنصب فهو يبحث عن راحة الاجانب وتمكينهم من العمل في القطاع الخاص بكل وضوح وعلى المكشوف
رعد ***[ عدد التعليقات: 121 ] نشر منذ 23 دقيقة
الاستاذ / صالح الحميدان تحية طيبة وكل عام وانتم بخيرنتمنى من القطاع الخاص ان يخاف الله بمواطنيه وعدم الظغط عليهم اوتشديد المراقبة الى ان يطفش المواطن ويترك العمل لكى يحل محله اثنين اوثلاثة من الوافدين ولاننسى صاحب العمل لان له الفضل مرتين الاولى بتوظيف الشباب والثانة بمنشأته لخدمة الوطن الاغلبية سكروا منشأتهم من كثر شروطكم واقترحاتكم دون الرجوع لاصحاب العمل لاجتماع بكل منطقة واسئلة موحدة لكى تتفقوا على اقتراح واحد للمواطن وصاحب العمل (( راى مواطن ان كثر الظغط يسبب الانفجار