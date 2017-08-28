طبيب يكشف سبب انتشار ظاهرة إنجاب التوائم بعد الحقن المجهرى - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

كشف الدكتور أحمد خيرى مقلد أستاذ أمراض النساء والتوليد، السبب وراء ولادة بعض النساء اللاتى يجرين حقن مجهرى لتوائم .

وقال مقلد إنه بعد تلقيح البويضة بالحيوان المنوى يتم وضع الأجنة بعدد أكثر من واحد، فبالتالى يمكن للسيدة أن تكون حاملا فى ثلاثة أو أربعة توائم، وفى هذه الحالة قد يضطر الطبيب لإجراء عملية سحب للأجنة الزيادة للوصول للعدد الأمثل وزيادة فرصة الحمل.

وتابع أن سحب الأجنة الزائدة يكون صحى على الأم ، لأن الرحم لا يستوعب عدد الأجنة الكثيرة التى قد تعرض الأم لولادة مبكرة وبعض المشاكل للأجنة، فبالتالى يتم الوصول للعدد الأمثل وهو جنين أو اثنين، موضحا أنه من الممكن لعملية السحب أن تعرض الأجنة لبعض المشاكل، لذا من الأفضل عدم تعريض الأم لأجنة كثيرة.

يضيف أستاذ أمراض النساء والتوليد، أن أثناء إجراء عملية الحقن المجهرى يتم إعطاء السيدة أدوية منشطة بجرعات أعلى من الطبيعى على حسب وزن المرأة والتحاليل التى أجرتها فبناءا عليها يتم تحديد جرعة التنشيط مع متابعة التبويض وتحديد أفضل يوم لأخذ البويضات وسحبها بعملية بسيطة من خلال بنج خفيف تحت السونار حسب العدد وحجم البويضات للوصول للوضع الأمثل ثم تؤخذ عينه من الزوج ويتم تلقيح أفضل للبويضات بأفضل الحيوانات المنوية.