طبيب يكشف سبب انتشار ظاهرة إنجاب التوائم بعد الحقن المجهرى - صحيفة صدى الالكترونية

طبيب يكشف سبب انتشار ظاهرة إنجاب التوائم بعد الحقن المجهرى
كشف الدكتور أحمد خيرى مقلد أستاذ أمراض النساء والتوليد، السبب وراء ولادة بعض النساء اللاتى يجرين حقن مجهرى لتوائم .
وقال مقلد إنه بعد تلقيح البويضة بالحيوان المنوى يتم وضع الأجنة بعدد أكثر من واحد، فبالتالى يمكن للسيدة أن تكون حاملا فى ثلاثة أو أربعة توائم، وفى هذه الحالة قد يضطر الطبيب لإجراء عملية سحب للأجنة الزيادة للوصول للعدد الأمثل وزيادة فرصة الحمل.
وتابع أن سحب الأجنة الزائدة يكون صحى على الأم ، لأن الرحم لا يستوعب عدد الأجنة الكثيرة التى قد تعرض الأم لولادة مبكرة وبعض المشاكل للأجنة، فبالتالى يتم الوصول للعدد الأمثل وهو جنين أو اثنين، موضحا أنه من الممكن لعملية السحب أن تعرض الأجنة لبعض المشاكل، لذا من الأفضل عدم تعريض الأم لأجنة كثيرة.
يضيف أستاذ أمراض النساء والتوليد، أن أثناء إجراء عملية الحقن المجهرى يتم إعطاء السيدة أدوية منشطة بجرعات أعلى من الطبيعى على حسب وزن المرأة والتحاليل التى أجرتها فبناءا عليها يتم تحديد جرعة التنشيط مع متابعة التبويض وتحديد أفضل يوم لأخذ البويضات وسحبها بعملية بسيطة من خلال بنج خفيف تحت السونار حسب العدد وحجم البويضات للوصول للوضع الأمثل ثم تؤخذ عينه من الزوج ويتم تلقيح أفضل للبويضات بأفضل الحيوانات المنوية.
برق[ عدد التعليقات: 10683 ] نشر منذ 2 ساعتين
يقولون ان الرجل يقذف مالا يقل عن اثنعش مليون حيوان منوي 😂
دفعه وحده وكلها تموت ولا يبقى الا واحد او اثنين
سبحان الله
الله يرزق كل محروم من الذريه ، الأطفال هم السعاده والسلوه رغم انهم
مقلقين في الصغر والكبر ، لكن لا طعم للحياة بدونهم
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17113 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرزق كل محروم من الذريه الصالحه
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 48 دقيقة
ماشاءالله ياكثر التوائم في عائلتنا بس كلهم بنات 😁
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10674 ] نشر منذ 10 دقائق
الانابيب والحقن المجهري 😊
هناك فرق بين التقنيتين ✋
الانابيب 👈ابسط من الحقن المجهري وتستخدم عادة عندما تكون المشكله من طرف 👈الام
.
.
الحقن المجهري 👈اخر طرق التلقيح واخر الحلول امام الوالدين وتستخدم في الغالب لما تكون المشكله👈من طرف الاب وتتعلق بضعف حركة الحيامن او تشوهها
.
الانابييب فكرتها 👈من اسمها توضع الحيامن مع البويضات في طبق او انبوب وتترك ٢٤ساعه حتى يتم الاخصاب دونما تدخل وهي رخيصه وليست مكلفه ونسبة نجاحها عاليه تفوق الحقن المجهري
.
.الحقن المجهري 👈من اسمها يتم اختيار الحيامن الجيده تبعا لشكلها وتلقط في ابره دقيقه جدا وتحقن داخل البويضه بدقه عاليه لان الحيامن ضعيفه الحركه لاتستطيع اختراق قشرة البويضه
.الحقن المجهري ع الرغم من انه حل ازمة الكثير من الرجال 👈الا ان الاطباء لايفضلوونه
اتعلمون لماذا؟؟؟ لان هناك نسبة قد يكون فيها الجنين غير سوي او طبيعي 😓بسبب الاختيار الغير الموفق للحيوان المنوي 🤔 لان الله سبحانه وتعالى في الحمل الطبيعي لن يخصب البويضه اي حيوان منوي بل الاقوى والاسرع وهذا دليل سلامة الحيوان الداخليه والخارجيه اما الضعيف فحتما 👈هناك خلل ما
.
.والحقن المجهري لايملك اي وسيله للتحقق من ذلك الا عن طريق الشكل الخارجي للحيامن لانها كلها ضعيفه لاتملك القدره للحركه
.
.لذلك الاطباء يقلقون منها خوفا من ان يكون المولود حاملا لمرض ما 😊