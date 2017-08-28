بنجلادش تمنع دخول آلاف " الروهاينجا " الفارين في ميانمار - صحيفة صدى الالكترونية

دكا(صدى):

منع حرس الحدود في بنجلادش اليوم الاثنين دخول آلاف من المدنيين من المسلمين ” الروهينجا ” الفارين من أسوأ أعمال عنف تشهدها ميانمار في خمس سنوات إذ قتل 104 أشخاص وأجبر الوضع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية على سحب بعض موظفيها.

وتسببت هجمات منسقة شنها متمردون روهينجا مسلحون بالعصي والسكاكين والقنابل محلية الصنع يوم الجمعة على 30 مركزا للشرطة وقاعدة للجيش يوم الجمعة في موجة فرار جماعية لمدنيين مسلمين وبوذيين من الجزء الشمالي من ولاية راخين.

وشكلت طريقة معاملة نحو 1.1 مليون مسلم من الروهينجا في ميانمار ذات الأغلبية البوذية أكبر تحد لزعيمة البلاد أونج سان سو كي التي أدانت الهجمات وأثنت على قوات الأمن.

يشار إلى أن مسلمى الروهينجا يعانون من الاضطهاد فى البلد ذى الأغلبية البوذية، إذ يعدهم الكثيرون فى ولاية الراخين وأنحاء البلاد مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش وتسببت أعمال العنف التى نشبت ضدهم فى 2012 فى مقتل المئات ونزوح ما يقرب من 120 ألف شخص من منازلهم.