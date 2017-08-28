بنجلادش تمنع دخول آلاف " الروهاينجا " الفارين في ميانمار - صحيفة صدى الالكترونية

بنجلادش تمنع دخول آلاف ” الروهاينجا ” الفارين في ميانمار
منع حرس الحدود في بنجلادش اليوم الاثنين دخول آلاف من المدنيين من المسلمين ” الروهينجا ” الفارين من أسوأ أعمال عنف تشهدها ميانمار في خمس سنوات إذ قتل 104 أشخاص وأجبر الوضع الأمم المتحدة ومنظمات إغاثة دولية على سحب بعض موظفيها.
وتسببت هجمات منسقة شنها متمردون روهينجا مسلحون بالعصي والسكاكين والقنابل محلية الصنع يوم الجمعة على 30 مركزا للشرطة وقاعدة للجيش يوم الجمعة في موجة فرار جماعية لمدنيين مسلمين وبوذيين من الجزء الشمالي من ولاية راخين.
وشكلت طريقة معاملة نحو 1.1 مليون مسلم من الروهينجا في ميانمار ذات الأغلبية البوذية أكبر تحد لزعيمة البلاد أونج سان سو كي التي أدانت الهجمات وأثنت على قوات الأمن.
يشار إلى أن مسلمى الروهينجا يعانون من الاضطهاد فى البلد ذى الأغلبية البوذية، إذ يعدهم الكثيرون فى ولاية الراخين وأنحاء البلاد مهاجرين غير شرعيين قادمين من بنجلاديش وتسببت أعمال العنف التى نشبت ضدهم فى 2012 فى مقتل المئات ونزوح ما يقرب من 120 ألف شخص من منازلهم.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 499 ] نشر منذ 50 دقيقة
لا حول ولا قوة الا بالله العظيم ميانمار تطرد وتقتل المسلمين على أراضيها وحرس الحدود في بنجلادش منع اليوم الاثنين دخول آلاف من المدنيين من المسلمين ” الروهينجا ” الفارين من أسوأ أعمال عنف تشهدها ميانمار في خمس سنوات من القتل والتعذيب أذن الى أين يذهبون هؤلاء المساكين ؟
أين حقوق الانسان ؟ أين الامم المتحدة ؟ أين المنظمات الانسانية الاوروبية و الامريكية ؟ أين منظمة دول التعاون الاسلامى ؟ وبالاخص أين منظمة دول التعاون الاسلامى وهم أول من قابل ترامب فى أجتماع السعودية اين تلك المنظمات من تلك الفاجعة المؤلمة للمسلمين ” الروهينجا ” الفارين من أسوأ أعمال عنف تشهدها ميانمار فى سنوات ضدهم لكم الله ايها المساكين .
محمد البلوشي[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 35 دقيقة
اتمني اجتماع عاجل منظمة دول التعاون الاسلامى والامم المتحده لفرض عقوبات عاجلة علي حكومة ميانمار حتي لو ادي لتدخل قوات من اليونفيل لوقف مجازر حكومة ميانمار ضد المسلمين ” الروهينجا ” الفارين من أسوأ أعمال عنف تشهدها ميانمار في خمس سنوات من القتل والتعذيب أذن الى أين يذهبون هؤلاء المساكين قوات الامم المتحده تدخلت في جنوب السودان ومناطق اخري من العالم لماذا لاتتدخل في ميانمار ايضا
أنسان صريح[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 7 دقائق
للأسف الدول الأوروبية اللي ماهم مسلمين لكن فيهم أنسانية ورحمه جالسين يستقبلون اللاجئين ويعاملونهم مثل المواطن الأوروبي و بعض دول المسلمين حدث ولا حرج أسلام بدون أخلاق مسلمين وصفات المسلم قال الرسول صلى الله عليه وسلم : (المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص ؛ يشد بعضه بعضا ) ..