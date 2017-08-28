الحملة الوطنية توزع الحقائب المدرسية والصحية على أبناء اللاجئين في الأردن - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

واصلت الحملة الوطنية لنصرة السوريين توزيع الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية على أبناء اللاجئين السوريين في محافظة المفرق شمالي شرق الأردن.

ووزعت الحملة ضمن برنامجها التعليمي (شقيقي بالعلم نعمرها) وبرنامجها الإغاثي (شقيقي صحتك غالية) الحقائب المدرسية والأدوات القرطاسية، بالإضافة إلى حقائب العناية الشخصية على 1874 طالباً وطالبة من أبناء اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية، وذلك استعداداً للفصل الدراسي المقبل.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سوريا الدكتور بدر السمحان أن الحملة مستمرة في توزيع الحقائب والأدوات القرطاسية وحقيبة العناية الشخصية على أبناء السوريين في الأردن.

وأضاف أن الحقيبة المدرسية تحتوي على الأدوات المدرسية كافة، كما أن حقيبة العناية الشخصية تحتوي على كافة مواد النظافة والاحتياجات الخاصة بحيث تغطى هذه المواد احتياج الطالب من الجوانب كافة.

وأكد الدكتور السمحان إلى أن الحملة تهتم بشكل كبير بالجانب التعليمي لأبناء السوريين، وذلك بهدف توفير الرعاية لهم في هذا المجال.