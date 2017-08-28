ارتفاع أسعار الذهب مع خسائر الدولار - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين، إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، مع تكبد الدولار خسائر بعدما لقي اليورو، دعماً في تعليقات رؤساء بنوك مركزية رئيسية خلال اجتماع بشأن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بحلول الساعة السابعة 0.5 بالمئة إلى 1297.60 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 أغسطس عند 1298.58 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب 0.4 بالمئة في الجلسة السابقة.

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4 بالمئة إلى 1302.90 دولار للأوقية.