بالفيديو.. دنيا بطمة تتهم حلا الترك بارتداء ملابسها - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

خرجت الفنانة المغربية دنيا بطمة زوجة والد الفنانة حلا الترك، وردت على الإتهامات التي وجهت لها بأنها ترتدي القندورة مثل حلا الترك .

وقالت دنيا بطمة في مقطع فيديو تم نشره عبر تطبيق سناب شات ” ياحبيباتي اتمنى أن تدخلون على صورة القندورة ، وتعرفون ان انا اشتريتها لأختي وارتدها قبل سنتين في عيد ميلادي وبعد هيك حلا لبستها، وياريت تدورون في تاريخ الصور وبعدين تفلسفون ” .

وتابعت ” إن أنا أرتدي مثل حلا فهذي هٌذلت ” ، مٌشيرة إلى أنها كانت تشتري لبس لها ولحلا ولشقيقتها، حيث قامت بتصوير تيشرتات بحوزتها لها ولحلا الترك مثل بعضهما .