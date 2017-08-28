غضب مدريدي بعد التعادل مع فالنسيا - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالله سعيد(صدى):

هاجمت صحيفة كتالونية، الحكم الإسباني فرنانديز بوربالان، الذي أدار مباراة ريال مدريد، وفالنسيا بالجولة الثانية من الليجا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقالت صحيفة “ موندو ديبورتيفو ” المهتمة بأخبار برشلونة، إنَّ الحكم تجاهل احتجاجات لاعبي فالنسيا، على لقطة للبرازيلي كاسيميرو، الذي عرقل المهاجم الإيطالي سيموني زازا، في لقطة مثيرة للجدل.

من جانبها، قالت صحيفة “ أس ” المؤيدة لريال مدريد، إنَّ الحكم لم يحتسب ركلة جزاء بالشوط الأول على المدافع فيزو، في لمسة يد في منطقة جزاء فريقه.

يذكر أن المباراة انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، ليفقد الفريق الملكي أول نقطتين في الموسم الجديد.