أب يعتدي على ابنتيه بعد انفصاله عن والدتهما - صحيفة صدى الالكترونية

أب يعتدي على ابنتيه بعد انفصاله عن والدتهما
تجرد أب من مشاعر الإنسانية والرحمة، واقدم على الأعتداء الجنسي على ابنتيه تحت تهديد السلاح عقب انفصاله عن والدتهما بمحافظة الجيزة المصرية.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أكتشفت إحدى السيدات ” جارتهما ” وجود علامات على جسد الفتاة الكبرى ” دينا 17 عاماً ” فسألتها السيدة ما سبب هذه العلامات ، فأنهمرت الفتاة في البكاء ،وبعد محاولات للحديث معها، قصت له أن والدها يتعدي عليها وشقيقتها هدي ” 13 عاماً ” منذ فترة عقب انفصاله عن والداتهما، حيث اعتاد التعدي جنسيا عليهما تحت تهديد السلاح بقتلنا خوفا من انفضاح أمره.
فقامت السيدة بمواجهة والد الفتيات بالحقيقة ففر هاربا، وعلي الفور توجه الجيران لقسم الشرطة بمركز أبوالمطامير في محافظة الجيزة المصرية، لتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 16 ساعة
ياقلبي عليه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33068 ] نشر منذ 15 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
أنسان صريح[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 14 ساعة
والله قبل ما أقرا الخبر توقعت أنه في مصر المحروسة تعودنا على مثل القصص اللي فيها حقيقة وفيها خيال ..
لكن أنا أسال نفسي سؤال المصريين اللي جالسين يسون مثل الجرائم هم بشر ولا حيوانات ؟
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 1867 ] نشر منذ 14 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
وَلَا حول ولا قوة الا بالله
قوقاز[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 14 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله من قلة الإيمان
فرحان💚[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة
الله المستعان لاحول ولاقوة إلا بالله.
يالمحرمه اخبارك .وأخبارالقرني والعنزيه وأمل الطيار.وين اختفوا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 11 ساعة
الحمدلله طيبن جعلك بخير يا خوي. كلهم طيبين القرني شفت له تهليقات امس وامل الطيار موجوده باسم. امل
بس العنزيه والله ما ادري ترا فيه ناس غيرو اساميهم بس ماعليك نداويهم دامك رجعت نقدم اعتراض على تغير الاسماء هههههه
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 11 ساعة
اخي فرحان امل موجوده في خبر الكوافيرت اللي ضربن شيقية العرسي باسم امل وبرق اللي كان اسمه. راعي الحنبزانه ابو فا س
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12573 ] نشر منذ 11 ساعة
المخدرات حولته من انسان الى حيوان مفترس الضعيفات لعنة الله عليه الخسيس
فرحان💚[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة
بالله الله يوفقهم ابوفارس اتوقع انه عندي في تويتر اذا ماخاب ظني من المتابعين
فرحان💚[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة
كيف دياركم ماجاء عندكم أمطار مطول مارحت لها من شهر 6تقريبا
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 11 ساعة
الحمدلله جانا كل خير بس مو ذيك الخضره زي العام
فرحان💚[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة
العام ماشاءالله كان الواحد منا وده يجلس في العمل خضار وشلالات
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 10 ساعات
العام جنا شي لا يوصف سبحان الله. وهذا العام جنا كل خير الحمدلله
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 2018 ] نشر منذ 10 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
كثرت المصايب
زائر[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 27 دقيقة
من المخدرات لاحول ولاقوة الابالله
زائر[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 23 دقيقة
راع الددسسن له تعليق امس علي الطياره اللي تاخرت علشان المضيفه اظفرها مكسور يقول هذا ظفرها كيف لو ههههههههههههههههههههههه