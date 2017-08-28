أب يعتدي على ابنتيه بعد انفصاله عن والدتهما - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تجرد أب من مشاعر الإنسانية والرحمة، واقدم على الأعتداء الجنسي على ابنتيه تحت تهديد السلاح عقب انفصاله عن والدتهما بمحافظة الجيزة المصرية.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أكتشفت إحدى السيدات ” جارتهما ” وجود علامات على جسد الفتاة الكبرى ” دينا 17 عاماً ” فسألتها السيدة ما سبب هذه العلامات ، فأنهمرت الفتاة في البكاء ،وبعد محاولات للحديث معها، قصت له أن والدها يتعدي عليها وشقيقتها هدي ” 13 عاماً ” منذ فترة عقب انفصاله عن والداتهما، حيث اعتاد التعدي جنسيا عليهما تحت تهديد السلاح بقتلنا خوفا من انفضاح أمره.

فقامت السيدة بمواجهة والد الفتيات بالحقيقة ففر هاربا، وعلي الفور توجه الجيران لقسم الشرطة بمركز أبوالمطامير في محافظة الجيزة المصرية، لتحرير المحضر اللازم بالواقعة.