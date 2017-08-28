 أب يعتدي على ابنتيه بعد انفصاله عن والدتهما - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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أب يعتدي على ابنتيه بعد انفصاله عن والدتهما

أب يعتدي على ابنتيه بعد انفصاله عن والدتهما
نورة الشهري(صدى):

تجرد أب من مشاعر الإنسانية والرحمة، واقدم على الأعتداء الجنسي على ابنتيه تحت تهديد السلاح عقب انفصاله عن والدتهما بمحافظة الجيزة المصرية.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أكتشفت إحدى السيدات ” جارتهما ” وجود علامات على جسد الفتاة الكبرى ” دينا 17 عاماً ” فسألتها السيدة ما سبب هذه العلامات ، فأنهمرت الفتاة في البكاء ،وبعد محاولات للحديث معها، قصت له أن والدها يتعدي عليها وشقيقتها هدي ” 13 عاماً ” منذ فترة عقب انفصاله عن والداتهما، حيث اعتاد التعدي جنسيا عليهما تحت تهديد السلاح بقتلنا خوفا من انفضاح أمره.

فقامت السيدة بمواجهة والد الفتيات بالحقيقة ففر هاربا، وعلي الفور توجه الجيران لقسم الشرطة بمركز أبوالمطامير في محافظة الجيزة المصرية، لتحرير المحضر اللازم بالواقعة.


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17 تعليق

[ عدد التعليقات: 33068 ] نشر منذ 15 ساعة

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 14 ساعة

والله قبل ما أقرا الخبر توقعت أنه في مصر المحروسة تعودنا على مثل القصص اللي فيها حقيقة وفيها خيال ..

لكن أنا أسال نفسي سؤال المصريين اللي جالسين يسون مثل الجرائم هم بشر ولا حيوانات ؟

[ عدد التعليقات: 1867 ] نشر منذ 14 ساعة

انا لله وانا اليه راجعون
وَلَا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 14 ساعة

لا حول ولا قوة الا بالله من قلة الإيمان

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة

الله المستعان لاحول ولاقوة إلا بالله.
يالمحرمه اخبارك .وأخبارالقرني والعنزيه وأمل الطيار.وين اختفوا

[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 11 ساعة

الحمدلله طيبن جعلك بخير يا خوي. كلهم طيبين القرني شفت له تهليقات امس وامل الطيار موجوده باسم. امل
بس العنزيه والله ما ادري ترا فيه ناس غيرو اساميهم بس ماعليك نداويهم دامك رجعت نقدم اعتراض على تغير الاسماء هههههه

[ عدد التعليقات: 17198 ] نشر منذ 11 ساعة

اخي فرحان امل موجوده في خبر الكوافيرت اللي ضربن شيقية العرسي باسم امل وبرق اللي كان اسمه. راعي الحنبزانه ابو فا س

[ عدد التعليقات: 12573 ] نشر منذ 11 ساعة

المخدرات حولته من انسان الى حيوان مفترس الضعيفات لعنة الله عليه الخسيس

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة

بالله الله يوفقهم ابوفارس اتوقع انه عندي في تويتر اذا ماخاب ظني من المتابعين

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة

كيف دياركم ماجاء عندكم أمطار مطول مارحت لها من شهر 6تقريبا

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 11 ساعة

العام ماشاءالله كان الواحد منا وده يجلس في العمل خضار وشلالات

[ عدد التعليقات: 2018 ] نشر منذ 10 ساعات

لا حول ولا قوة الا بالله
كثرت المصايب

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 27 دقيقة

من المخدرات لاحول ولاقوة الابالله

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 23 دقيقة

راع الددسسن له تعليق امس علي الطياره اللي تاخرت علشان المضيفه اظفرها مكسور يقول هذا ظفرها كيف لو ههههههههههههههههههههههه

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