بالصور.. داعشي يعرض مفاتن زوجته ليلة الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. داعشي يعرض مفاتن زوجته ليلة الزفاف
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لشخص يرتدي ملابس داعش، أثناء زواجه.
وتطهر الصور المتداولة؛ شخصا من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي اثناء زفافه على فتاة ترتدي فستان فرح عاري، وهو ما سبب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد البعض ان هذه الصور مفبركة لان الدواعش لا يظهرون مفاتن زوجاتهم، بينما أكد البعض الآخر أن الصور حقيقية، والشخص الداعي يتباهى بجمال عروسه.
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 512 ] نشر منذ يومين
هههههههههههههههههه وماهذا الداعشى التى زوجتة شبه عارية الاكتاف !!!! أين النقاب و الحشمة ؟
ابو عمار[ عدد التعليقات: 12595 ] نشر منذ يومين
الدواعش ليس رجال دين و لا يعرفون الدين الاسلامي الا بالكلام وبالافعال الاجراميه
لذلك لا غرابه عندما يصور زوجته بهذا الشكل
عبدالله[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ يومين
الدواعش قتلة ارهابيين لا يختلف عليهم اثنين
لكن الصورة مفبركة لتشويه صورتهم مع انهم مشوهين با أفعالهم
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4961 ] نشر منذ يومين
دواعش مهرطقين زنادقه
أنسان صريح[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ يوم واحد
ما بني على الفاسد فهو فاسد وما بني على الباطل فهو باطل ..
الدواعش مفسدين بالأرض والصورة مجرد نقطة بحر الإنحطاط الداعشي
loloa.[ عدد التعليقات: 5386 ] نشر منذ يوم واحد
وين المفاتن ؟؟
بعدين دواعش ليه ينذكرون كل شووي باتفهه الاشياء اللي يحاولون يثبتون نفسهم فيها
بس عنوان الموضوع غلطط اكتبوا يظهر زوجته ممكن لكن مفاتن ماشفت رغم اختلاف الاذواق الا انه لا يد تفتن ولا غيره ماتباعده
مسكة يدها ليده هنا حقيقة المفااتن 😁
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4961 ] نشر منذ يوم واحد
مابني على باطل فهو باطل
عزوبي[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 21 ساعة
هذا هو الاسلام
سعودي25[ عدد التعليقات: 1254 ] نشر منذ 17 ساعة
أعتقد هذه لقطة من مسلسل
قاتل الله داعش والدواعش
الداعشي هو فكر متطرف منحط +18
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18597 ] نشر منذ 14 ساعة
مايسلفني هاالداعشي زوجته شهر🤔
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1318 ] نشر منذ 14 ساعة
اخوي سعد مامر عليك المثل اللي يقول
لاتشتري سيارة البدوي ولا تاخذ مراة —–
القرني[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 18597 ] نشر منذ 14 ساعة
بغيت أمرنها له شوي
تعرف المكاين بعد التوظيب
لازم تمرين🤗🤗🤗🤗
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17294 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17294 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله اكبر الله اكبرالله اكبر
لااله الا الله
الله اكبر الله اكبر
ولله الحمد