بالصور.. داعشي يعرض مفاتن زوجته ليلة الزفاف - صحيفة صدى الالكترونية

دمشق(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لشخص يرتدي ملابس داعش، أثناء زواجه.

وتطهر الصور المتداولة؛ شخصا من أعضاء تنظيم داعش الإرهابي اثناء زفافه على فتاة ترتدي فستان فرح عاري، وهو ما سبب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد البعض ان هذه الصور مفبركة لان الدواعش لا يظهرون مفاتن زوجاتهم، بينما أكد البعض الآخر أن الصور حقيقية، والشخص الداعي يتباهى بجمال عروسه.

