تفاصيل جديدة حول خلية التجسس الإيرانية: المغسل مسؤول التدريب وكلمة السر " مشهد " - صحيفة صدى الالكترونية

عبد العزيز القثامي(صدى):

كشفت مصادر تفاصيل جديدة حول خلية التجسس الإيرانية المكونة من خمسة مواطنين اعترفوا بأن من أشرف على تدريبهم هو الإرهابي المتورط في تفجيرات أبراج الخبر، والموقوف حاليا بالمملكة أحمد المغسل، وطالبهم بتأسيس خلية إرهابية في المملكة فور عودتهم مشيرةً إلى أنه تم الإطاحة بهم جميعا على فترات متفاوتة خلال 3 أشهر، ويجري محاكمتهم حاليا أمام المحكمة الجزائية.

وقالت المصادر إن التحقيقات مع الجواسيس الخمسة أظهرت أن كلمة السر في تنقلاتهم إلى إيران، هي الرحلات الدينية لمدينة مشهد، ومن ثم الالتحاق بمعسكرات الحرس الثوري هناك.

وأشارت إلى أنه فور وصولهم إلى مطار مشهد، يتم استقبالهم عبر سيارات مدنية تنقلهم إلى شقق سكنية يمكثون فيها لـ3 أيام ثم يتم نقلهم وهم معصوبي العين إلى معسكرات التدريب حتى لا يعلمون أي طريق يسلكون، فيما تسغرق رحلة الوصول نحو الساعتين.

وقالت المصادر إنه بعد حضورهم للمعسكرات تصرف لهم ملابس خاصة للتدريب ويتم تسكينهم في منازل خاصة بالمتدربين لتلقي تدريبات على استخدام الأسلحة وتصنيع المواد المتفجرة.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية القت القبض على مجموعة تضم 5 أفراد مرتبطة بإيران، تورطت في دعم الإرهابيين بمحافظة القطيف ومدهم بالأسلحة، بتهريبها عبر البحر من إيران.