بالفيديو.. انشقت الأرض وابتلعت فتاة بشكل مخيف - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض فتاة لموقف عصيب للغاية بعدما انشقت الأرض فجأة وابتلعتها داخل حفرة، بينما كانت تسير بجوار صديقها داخل محطة للقطارات بالصين.

ولحسن حظ الفتاة تمكن صديقها من إنقاذها بمساعدة عدد من الركاب الذين تصادف مرورهم بالمكان، لتخرج من داخل الحفرة وقد كتب الله لها عمرا جديدا.

