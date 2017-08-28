 بالفيديو.. انشقت الأرض وابتلعت فتاة بشكل مخيف - صحيفة صدى الالكترونية

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    أغسطس

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بالفيديو.. انشقت الأرض وابتلعت فتاة بشكل مخيف

بالفيديو.. انشقت الأرض وابتلعت فتاة بشكل مخيف
نورة الشهري(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تعرض فتاة لموقف عصيب للغاية بعدما انشقت الأرض فجأة وابتلعتها داخل حفرة، بينما كانت تسير بجوار صديقها داخل محطة للقطارات بالصين.

ولحسن حظ الفتاة تمكن صديقها من إنقاذها بمساعدة عدد من الركاب الذين تصادف مرورهم بالمكان، لتخرج من داخل الحفرة وقد كتب الله لها عمرا جديدا.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1953 ] نشر منذ 3 ساعات

عندنا وعندهم خير

البيارات في كل مكان قنبله موقوته لابتلاع كل عابر بريء

[ عدد التعليقات: 33024 ] نشر منذ 3 دقائق

سبحان الله ,, مااراد الله وقت ارتحال ,,

,, ومن كانوا سبب في انتشالها مشكورين ,,

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