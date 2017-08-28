مجهولون يقتلعون صراف آلي لبنك الإنماء بـ " شيول " - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، صورًا لصراف بنك الإنماء حيث تم اقتلاعه بواسطة “ شيول ”.

ويقع الصراف بحسب النشطاء بتقاطع طريق الملك عبدالله طريق المطار الفرعا التابع لمركز الشعف .

وتوقع النشطاء أنه تم كسر ماكينة الصراف عن طريق “ الشيول ” ، وسرقة مبلغ يقدر بمليون و700 ألف ريال تقريبًا، بحسب رسالة متداولة وباشرت الجهات الأمنية الموقع، حيث وضعت شريطًا أمنيًّا حول المكان، وجاري البحث عن الجناة.