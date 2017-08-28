مجهولون يقتلعون صراف آلي لبنك الإنماء بـ " شيول " - صحيفة صدى الالكترونية

مجهولون يقتلعون صراف آلي لبنك الإنماء بـ ” شيول “
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، صورًا لصراف بنك الإنماء حيث تم اقتلاعه بواسطة “ شيول ”.
ويقع الصراف بحسب النشطاء بتقاطع طريق الملك عبدالله طريق المطار الفرعا التابع لمركز الشعف .
وتوقع النشطاء أنه تم كسر ماكينة الصراف عن طريق “ الشيول ” ، وسرقة مبلغ يقدر بمليون و700 ألف ريال تقريبًا، بحسب رسالة متداولة وباشرت الجهات الأمنية الموقع، حيث وضعت شريطًا أمنيًّا حول المكان، وجاري البحث عن الجناة.
النخيش[ عدد التعليقات: 66 ] نشر منذ 1 ساعة
للاسف التسهيل لاقامه اليمنيين والسوريين داخل المدن وعدم اقامه معسكرات ومخيمات حدوديه لهم كالمعمول به بغالب الدول سوف تدفع المملكه ثمنه في امنها وامن مواطنيها السماح لهم بالحريه والتنقل بالبلاد وهم عاطلين ويبحثون عن المال باي طريقه غير شرعيه وعلمهم ضعف الاحكام الصادره لمن يرتكب جرائم شجعتهم لارتكاب الجرائم . يجب التحرك عاجلا لاصلاح الخلل الامني قبل ان يكبر ويصعب السيطره عليه مثل هذه الجرائم لم تكن موجوده ببلادنا قبل سنوات . المجاملات والتصاريح الاعلاميه الفارغه لاتؤمن الوطن وطن لانحميه لانستحق العيش فيه
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 1 ساعة
اخذ الجمل بما حمل
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4940 ] نشر منذ 1 ساعة
اخي النخيش معطيه سوريا ولبنان وفلسطين واليمن اكبر من حجمهم وماخذين حقهم وزياده والاربع دول المذكوره هم من يحقد على السعوديه ويكره السعوديين ويتمنون زوال السعوديه لان الحقد والحسد مالي قلوبهم مايقولون اذا اكرمت اللئيم تمرد ويحصلون على مميزات وخدمات الشعب السعودي ماحصل عليها مانقول غير الله يقلعهم عن بلادنا والله يفكنا من شرهم واذاهم هالدول يذكروني بذنب الكلب اللي عمره مايتعدل واتقيء شر من احسنت اليه اه لو كان في يدي والله مايجلسون في السعوديه غير القليل من كبار السن
أمــــــــــــل[ عدد التعليقات: 10673 ] نشر منذ 22 دقيقة
مو صاحيين 😂😂
مغرد[ عدد التعليقات: 424 ] نشر منذ 6 دقائق
بعض الا جا نب يدورون فى الشوارع والحوارى ولا احد يفش عليهم ولا شى تمر الدوريه من عندهم هذا اذا فيه دوريه نا درا نشوفها ولا تفتشهم