بالفيديو.. كلب يغني " Despacito " يُثير ضجة بالانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

أماني الغامدي(صدى):

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، لأنثى كلب لم تستطع منع نفسها من الغناء على موسيقى أغنية ديسباسيتو الشهيرة ، ذهول وأعجاب المتابعين .

ونشر صاحب الكلب ” بوبو ” الفيديو ، وعلق قائلا إن بوبو تحب الأغنية منذ أن سمعتها لأول مرة، وبمجرد سماع أنغامها في أي وقت تبدأ النباح لتبدو وكأنها تغني كلمات الأغنية.