بالفيديو.. كلب يغني " Despacito " يُثير ضجة بالانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. كلب يغني ” Despacito ” يُثير ضجة بالانترنت
أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، لأنثى كلب لم تستطع منع نفسها من الغناء على موسيقى أغنية ديسباسيتو الشهيرة ، ذهول وأعجاب المتابعين .
ونشر صاحب الكلب ” بوبو ” الفيديو ، وعلق قائلا إن بوبو تحب الأغنية منذ أن سمعتها لأول مرة، وبمجرد سماع أنغامها في أي وقت تبدأ النباح لتبدو وكأنها تغني كلمات الأغنية.
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 4 ساعات
( اثار فديو متداول لانثى كلب لم تستطع منع نفسها من الغناء)
واين الغرابه الم نسمع ونسمع احيانا نوعا من البشر (يههههوهو)
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 17111 ] نشر منذ 1 ساعة
بنتك يا بي. لاعد الكلب يغني. يعني ما يعرف ان الغناء حرام
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 1 ساعة
ولدك انا يابي-من بعض الناس اللي دمها خفيف
نهار السلام[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 1 ساعة
هههه نفس طبقة صوت راغب . . .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33024 ] نشر منذ 52 دقيقة
ابو محمد ولدك يابي ، كأنها تقول لهم غثيتوني ازعجتوني ولا اقدر اسكر اذاني ارحموني ,,
,, ولكنهم لايفقهوا قولها ولا يريدوا ان يعرفوا ، بل على كيفهم يفسروا ,,
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 14153 ] نشر منذ 21 دقيقة
داخل جو 😆
ابو محمد[ عدد التعليقات: 33024 ] نشر منذ 10 دقائق
اما باالنسبه لطبقة الصوت يااخ نهار ، حفظك الله ،،
,, اظنها لطبقة صوت جورج وسوف أقرب منها لطبقة راغب علامه .. هذا ما اراه ,,