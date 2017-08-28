 بالفيديو.. كلب يغني " Despacito " يُثير ضجة بالانترنت - صحيفة صدى الالكترونية

  • الإثنين 28

    أغسطس

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بالفيديو.. كلب يغني ” Despacito ” يُثير ضجة بالانترنت

بالفيديو.. كلب يغني ” Despacito ” يُثير ضجة بالانترنت
أماني الغامدي(صدى):

أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الأجتماعي ، لأنثى كلب لم تستطع منع نفسها من الغناء على موسيقى أغنية ديسباسيتو الشهيرة ، ذهول وأعجاب المتابعين .

ونشر صاحب الكلب ” بوبو ” الفيديو ، وعلق قائلا إن بوبو تحب الأغنية منذ أن سمعتها لأول مرة، وبمجرد سماع أنغامها في أي وقت تبدأ النباح لتبدو وكأنها تغني كلمات الأغنية.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 4 ساعات

( اثار فديو متداول لانثى كلب لم تستطع منع نفسها من الغناء)
واين الغرابه الم نسمع ونسمع احيانا نوعا من البشر (يههههوهو)

[ عدد التعليقات: 1293 ] نشر منذ 1 ساعة

ولدك انا يابي-من بعض الناس اللي دمها خفيف

[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 1 ساعة

هههه نفس طبقة صوت راغب . . .

[ عدد التعليقات: 33024 ] نشر منذ 52 دقيقة

ابو محمد ولدك يابي ، كأنها تقول لهم غثيتوني ازعجتوني ولا اقدر اسكر اذاني ارحموني ,,

,, ولكنهم لايفقهوا قولها ولا يريدوا ان يعرفوا ، بل على كيفهم يفسروا ,,

[ عدد التعليقات: 33024 ] نشر منذ 10 دقائق

اما باالنسبه لطبقة الصوت يااخ نهار ، حفظك الله ،،

,, اظنها لطبقة صوت جورج وسوف أقرب منها لطبقة راغب علامه .. هذا ما اراه ,,

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